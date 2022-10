V naslednjih dneh tudi do 26 stopinj, ampak konec babjega leta se bliža

Zadnje dni nas sonce prav lepo razvaja, zato se že po malem bojimo, kaj nas čaka po teh toplih jesenskih dneh. Poklicali smo dežurnega meteorologa pri Agenciji RS za okolje in povprašali, do kdaj nam bo še sreča mila.

Vremenoslovec Brane Gregorčič pravi, naj izkoristimo lepe dneve, ki bodo trajali še do vključno sobote. Najtoplejše bo jutri in v nedeljo, ko lahko pričakujemo v notranjosti do 23 oziroma 24 stopinj, na Goriškem pa celo 25 in 26 stopinj. Od nedelje naprej bo manj toplo, ker bo več oblačnosti, pa tudi kakšno deževje bo. Naslednji teden se toplo obdobje zaključuje, ne bo pa še tako mrzlo, kot je bilo prejšnji mesec, bo med 15 in 20 stopinjami. »Obstaja tudi večja verjetnost dežja, vendar še ne kaže na skrb vzbujajoče količine padavin.«

Gregorčič pravi, da je sicer oktober nekoliko toplejši od povprečja, drugače od letošnjega septembra, ki je bil precej hladnejši od povprečnega v naših krajih, vendar pa take oktobrske temperature niso nič prav izjemnega.