Ni naključje, da se je 29. evropsko srečanje H.O.G.® (Harley Ownership Group), ki velja za največji motoristični dogodek na stari celini, po uspešno izpeljanem srečanju leta 2016 vrnilo v Portorož. Obmorska lokacija ponuja idealne razmere za druženje sila ponosnih lastnikov legendarnih motornih konjičkov. Spektakularno doživetje je v drugi polovici minulega tedna pritegnilo kar nekaj tisoč harlejašev iz Evrope, ki so se jim zvedavo pridružili še motoristi z drugimi znamkami motornih koles in po ocenah kakih 30.000 radovednih občudovalcev motoristike. Karen Davidson skrbi za to blagovno zn...