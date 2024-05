Teden v zvezdah: končno prijetnejši časi

Luna pada in se približuje mlaju. Tako smo tudi mi lahko do srede bolj umirjeni. Zdi se, da padajoča luna ne bo prinašala utrujenosti, saj imamo dobro postavljen Mars, ki nas bo gnal v aktivnost. Čas je idealen za načrtovanje novih projektov, pripravo nanje in zaključevanje že začetega. Ni pa modro do četrtka začenjati novih podvigov.

Vikend bo prijeten. V soboto, 4. 5., bomo potrebovali več miru in tišine, sreča bo v sposobnosti spustiti, se predati, užiti. Idealno za vse na morju. Preostali pijmo več, kopel nam ne bo škodila. Nedelja, 5. 5., bo obratno polna energije in nas bo klicala k akciji. Ne ostajajmo doma. Treba bo iti v naravo. Če nam nagaja vreme, v športne centre ali domači fitnes. Pri miru res ne smemo biti, ko sta Luna in Mars v ovnu.

Polkvadrat Saturna in Plutona, ki bo 6. 5., lahko malo obremeni prijetne dni. Prinese več občutka, da svet ni varen. Isti ponedeljek Luna aktivira zadnjo konjunkcijo Merkurja in Kirona, tako bo več občutka ranjenosti in odprtosti za bolečino.

Merkur je pridobil hitrost, a iz sence še ni šel, tako bo še kaka manjša ovira, nesporazum, hkrati imamo možnost pogovoriti se, predelati bolečine preteklosti in do konca nekaj težkega in bolečega spustiti. Vse do 7. 5., ko bo njegova tretja, zadnja konjunkcija s Kironom eksaktna, bomo še v procesih predelovanja in se še marsikaj lahko izkristalizira. Ne pozabimo, da resnica osvobaja. Povejmo si stvari brez napadalnosti, a jasno in iskreno.

V sredo, 7. 5., se s sekstilom povežeta Sonce in Saturn. Ker smo pred mlajem, bo sekstil idealna priprava na nov Lunin mesec, z več pozornosti in zbranosti bomo lažje načrtovali nove začetke. Po drugi strani bo glasno govoril, da prihaja mesec, ki bo stabilen, ko bomo lažje prizemljeni, praktični, odgovorni in učinkoviti.

Mlaj bo 8. 5. in je temeljno spodbuden. Imamo še nekaj planetov v 12. hiši, kar da vedeti, da bo še veliko pozornosti na zdravstvu, da se določene problematike skrijejo za en lunin mesec. Poudarjena 1. hiša v biku pa da vedeti, da se bomo stabilizirali, da se bo dalo kaj čisto konkretno urediti in umiriti. Močna Venera na ascendentu obljublja lepe dni, več miru, zadovoljstva.

Že od 8. 5. dalje se pričenja dvigovati energija. Vsi, ki si želite nekaj na novo zgraditi, ustvariti, odpreti podjetje ali kaj podobnega, konec tega tedna, še bolj v začetku naslednjega bodo za to res konstruktivni dnevi.

Po napornem luninem mesecu se bližamo prijetnejšemu. Na začetku tedna vzdržimo pritiske in načrtujemo nove podvige. Od srede dalje bo več energije, miru in zadovoljstva.