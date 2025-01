V Mengšu je med občani zavrelo. Za vse je kriv steber z Marijinim kipom, ki je med letoma 1857 in 1955 stal na Glavnem trgu. Pozneje so ga prestavili za cerkev sv. Mihaela. Steber s kipom so znova podrli decembra 2021, kip pa poslali na obnovo v podjetje Art arena v Kranj. Steber, to je obelisk ali podstavek Marijinega kipa, zdaj čaka na boljše čase. V Mengšu se je povezala civilna iniciativa, trenutno šteje več kot 1500 Mengšanov, ki je občini predlagala, da bi znamenje po obnovi znova postavili na Glavni trg, župan pa bi rad steber s kipom postavil za cerkev, torej tja, kjer je stal od leta...