V Mariboru evakuacija ljudi: začetek in konec nevarnosti bo naznanila sirena

V mariborski četrti Tezno bo dopoldne potekala akcija odstranitve 250 kilogramov težke letalske bombe iz druge svetovne vojne, ki so jo pred tednom in pol našli na gradbišču na ulici Ledina. Oblasti so iz previdnosti odredile evakuacijo območja do 400 metrov od najdišča, v pasu od 400 do 600 metrov pa ni dovoljeno zadrževanje na prostem.

Akcija bo potekala predvidoma med 8. in 13. uro. Začetek in konec neposredne nevarnosti bo naznanila sirena z znakom za opozorilo na neposredno nevarnost (zavijajoč zvok sirene, ki traja eno minuto) in za preklic (enolični zvok sirene, ki traja 30 sekund).

Prebivališče naj zapustijo do 8. ure

Vse osebe v t. i. rdeči coni, torej do 400 metrov od najdišča bombe, morajo za ta čas zapustiti svoje domove in poslovne prostore. Ob evakuaciji naj vzamejo s seboj osebne dokumente in denar, morebitna zdravila in nujne medicinske pripomočke ter druge nujne življenjske potrebščine.

Prebivalci, ki živijo ali delajo v oddaljenosti od 400 do 600 metrov od najdišča bombe (rumena cona), morajo po sproženju zvočne sirene za nevarnost do preklica upoštevati, da v tem času ni dovoljeno zadrževanje na prostem. Prebivalci tega pasu lahko torej ostanejo v svojih domovih, vendar jih ne smejo zapustiti. Zapreti morajo okna, motorna in druga vozila pa umakniti v garažo ali z območja do 8. ure.

V radiju do 600 metrov od najdbe bombe bo veljala popolna zapora cest, bolšji sejem je odpovedan.