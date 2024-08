V ljubljanskem zaporu potrdili primer tuberkuloze

V Zavodu za prestajanje kazni zapora Ljubljana so potrdili primer tuberkuloze pri zaprti osebi, je v izjavi za medije dejal direktor zavoda Denis Perše. »Situacija je pod nadzorom, saj smo začeli vse ukrepe, predvidene v podobnih situacijah,« je poudarila vodja nacionalnega programa za tuberkulozo z Univerzitetne klinike Golnik Petra Svetina.

Bolnika, pri katerem so na Golniku potrdili okužbo s tuberkulozo, so hospitalizirali in se zdaj ustrezno zdravi, je pojasnila Svetina. »Upamo in verjamemo, da jo bo uspešno prestal,« je dejala. Po njenih besedah so začeli pregledovati vse, s katerimi je bil bolnik v stiku, torej zapornike in zaposlene v zaporu ter ostale.

Slovenija je država z nizkim tveganjem tuberkuloze, je poudarila, kar pomeni, da je letno od 70 do 80 primerov bolnikov s tuberkulozo. »Zaenkrat imamo zelo dobro epidemiološko situacijo,« je izpostavila. Po njenih besedah zapori v Sloveniji v primerjavi z nekaterimi drugimi državami niso območja z občutljivo skupino za tuberkulozo. Kot je dejala, so v zadnjih desetih letih, vključno z zdajšnjim primerom, obravnavali šest primerov bolnikov v zaporih s tuberkulozo.

Izolirali posameznike, s katerimi je bil bolnik v stiku

Tudi direktor zavoda Denis Perše je poudaril, da so izolirali posameznike, s katerimi je bil bolnik v stiku. Poleg tega so zagotovili dodatna dezinfekcijska sredstva. Po njegovih besedah so pri zaprti osebi sum tuberkuloze zaznali na začetku meseca, zato so osebo prepeljali na kliniko Golnik, kjer so potrdili okužbo s tuberkulozo. Potrdil je, da gre za tujca, ki je v priporu od začetka leta, ostalih informacij pa zaradi varstva osebnih podatkov ni podal.