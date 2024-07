Ljudi od nekdaj fascinira letenje. Ne z letalom ali helikopterjem, tisto letenje, pri katerem se odrinemo od tal in – letimo. Zakaj je tako, psihologi že dolgo poskušajo ugotoviti, a razlogov je najbrž toliko, kot je posameznikov, ki si želijo, da bi jim nekega dne zrasla krila. »Tisti trenutek, ko dosežeš najvišjo točko, te preplavi ogromno adrenalina, in občutka se ne da opisati,« denimo pravi komaj 19-letni Ernest Brenchley, ki je lani v Ljubljani postavil svetovni rekord v najvišjem skoku na trampolinu, letos pa je skočil še dobre tri metre višje in s 17 metri podrl lastni rekord. A ko je...