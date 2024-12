Srbi v Kranju sedli v lokal in bili presenečeni, ko so prejeli račun

Srbski novinarji so obiskali Kranj, kjer so jih prijetno presenetile cene pijače in hrane. »Bil je ponedeljek popoldne, ulice pa so bile precej tihe in prazne. Ker je bil lep in sončen dan, so nekateri lokali odprli terase s pogledom na samo središč mesta. Izkazalo se je, da je bil račun zelo prijetno presenečenje,« navaja Kurir.

Za štiri podaljšane espresse (dva navadna in dva z mlekom« so plačali 7 evrov in 20 centov. Torej, navaden je bil 1,60 evra in z mlekom 2 evra.

»Hitra hrana je nekoliko dražja kot v Srbiji, vsaj na kiosku, na katerega smo naleteli med sprehodom po Kranju,« pišejo. Po besedah novinarja je bila izbira bolj skopa, burek pa je stal 3 evre, enako tudi pomfrit in hot-dog. Za kos pice je bilo treba odšteti 2,50 evra, za kebab 5 evrov, za sendvič 6 evrov in pleskavico 7 evrov.

Posebne ponudbe v supermarketu

Med »top akcijami« v trgovini so bile mandarine (kilogram za 1,49 evra), kislo zelje (kilogram za 1,49 evra), piščančji bedrci (kilogram za 2,99 evra), mortadela z olivami (kilogram za 12,79 evra), margarina (400 g za 1,39 evra) …

5-litrska plastenka sončničnega olja stane 7,99 evra, kozarec vloženih kumaric ali paprike je 2,39 evra; čajna salama (500 g) 7,59 evra, trajno mleko – pakiranje 6 litrov za 6,99 evra, jogurt (1500 g) pa 1,45 evra, je cene v Srbijo prenesel tamkajšnji novinar.

Po cenah se zdi, da je nakupoval v diskontni trgovini in pri tem je bil pozoren le na akcijske cene. Glede na zapisano se zdi, da so cene celo primerljive s srbskimi, čeprav je tam standard nižji. V Srbiji je cenejša hitra prehrana. Burek stane okoli enega evra.