V Kopru lani prevladovali tujci - največ je bilo Nemcev, Italijanov, Madžarov in Čehov

Po statističnih podatkih portala Turistična taksa je v letu 2023 v turističnih nastanitvah destinacije Koper dopustovalo dobrih 123.396 gostov, ki so ustvarili 371.877 prenočitev.

V primerjavi z letom 2022 so v Kopru ustvarili za 1,66 odstotka manj prihodov, a obenem za 2,67 odstotka več prenočitev. To pomeni, da se je povprečna doba bivanja in dopustovanja v Kopru podaljšala.

Med gosti so prevladovali tujci, teh je bilo okrog 26 odstotkov, večinoma Nemci, Italijani, Madžari in Čehi, medtem ko se je domačih za daljši oddih v Kopru odločilo okrog 26 odstotkov.

V Zavodu za mladino, kulturo in turizem Koper so zelo zadovoljni z rezultati. Obiskovalci Kopra ostajajo več dni na destinaciji, kar je odličen podatek, ki med drugim nakazuje, da mesto ponuja številne aktivnosti, ugodne vremenske razmere, kakovostne in cenovno dostopne nastanitve.

Daljše dopustovanje na destinaciji je eden izmed ključnih ciljev turistične strategije zavoda, ki mu bodo sledili še naprej, pravijo na zavodu. Obenem pripravljajo novo ponudbo na Kraškem robu, za katero si želijo, da postane vstopna točka za odkrivanje Osapske doline in podeželja, v letošnjem letu pa pripravljajo tudi nekaj novih dogodkov, a še ostajajo presenečenje.