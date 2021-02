V javnosti dokument, ki razkriva, kako naj bi Zlatko spet grozil uslužbenki

Ministrstvo za kulturo je na twitterju objavilo vsebino policijskega zapisnika, v katerem je v sredo njihova uslužbenka podala prijavo zaradi domnevnih groženj s smrtjo. Kot navaja uslužbenka, naj bi jo raper v sejni sobi ministrstva vprašal, ali se boji smrti, ter ji dejal, da bo ponjo kmalu prišla smrt. Večkrat naj bi poudaril, da ima štiri otroke, za pomoč pa naj bi med pogovorom prosil tudi boga.Zlatko se je že odzval na facebooku, kjer je navedbe uslužbenke označil za laž. »Na srečo je bil tokrat prisoten tudi odvetnik in zadeva jih še toliko bolj boli, ker nam je inšpektorat omogočil pogled v spis, in zdaj se jim šibijo kolena, ker so zlorabili svoj položaj. Nauk zgodbe: Tisti, ki nimajo čiste vesti, vidijo kulturo kot grožnjo,« je zapisal raper.