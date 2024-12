V javnost ušlo interno obvestilo slovenske vojske, Tanja Ribič zgrožena, a se je motila (FOTO)

Igralka in nesojena poslanka, ki se je v politiko podala na zadnjih parlamentarnih volitvah, Tanja Ribič je na svojem facebooku poobjavila elektronsko sporočilo (e-mail) enega od oddelkov Slovenske vojske, ki je bilo namenjeno njihovim zaposlenim.

V obvestilu pripadnikom Slovenske vojske je navedeno: »Skupaj s Slovensko policijo bomo od 11. novembra do 29. novembra zbirali hrano in higienske pripomočke in na tak način pomagali ljudem v stiski. Pomoč bo v prvi vrsti namenjena pripadnikom Slovenske vojske in slovenske policije, ki si težko privoščijo najbolj osnovne življenjske potrebščine«.

Ribičevo je vznemirilo, ker je iz sporočila razbrati, da se »zbirajo sredstva za našo vojsko«, medtem ko se v tujino pošiljajo nove uniforme.

Podpolkovnica Nina Raduha je za Slovenske novice dejala, da gre za interno obvestilo, ki pa se ga lahko napačno razume.

»Slovenska vojska je v službi domovine in državljanov, zato je bil poziv namenjen vsem pripadnikom slovenske vojske in policije, da skupaj zbiramo sredstva za posameznike in družine v stiski po vseh Sloveniji in ne izključno pripadnikom slovenske vojske,« je pojasnila Raduha.

V letošnji akciji, v kateri so utrli pot Miklavžu, so pripadniki slovenske vojske in policije zbrali več kot 10 ton hrane in higienskih izdelkov, prve pakete pomoči pa so že dostavili do Anine zvezdice, ki je bila pobudnica tega humanitarnega projekta. Ta bo tudi poskrbela, da bodo pomoč prejeli tisti, ki jo najbolj potrebujejo.

Koliko socialno ogroženih je v SV, Raduha ne ve, a po njeni oceni, minimalno, če sploh. »Slovenski vojaki imajo danes dober ekonomski status,« je prepričana. Tudi glede uniforme in obutve je stanje po njeni oceni odlično, še več, »iz drugih držav pogosto slišimo, kako kvalitetno in dobro uniformo nosijo naši vojaki«.

Slovenska vojska in policija sta se letos odločili, da bosta zbrane potrebščine namenili organizaciji Anina zvezdica. Znotraj vojske imajo vzpostavljeno tudi Komisijo za humanitarnost, ki bdi nad organizacijo in transparentnostjo projekta.

Slovenski vojaki, ki radi priskočijo na pomoč, se na leto udeležijo več humanitarnih akcij, med drugim že tradicionalno darujejo kri, da ne bi bile zaloge v Sloveniji na spodnjih mejah. Tokrat so skupaj s policisti v predprazničnem času razveselili mnoge družine in posameznike, ki živijo v pomanjkanju.