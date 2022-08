V prijetnem hladu pri 11 stopinjah Celzija v Tijanovi pečini so najbolj vroč dan tretjega letošnjega vročinskega vala številni obiskovalci dobro uro uživali na prireditvi, poimenovani V hladu brkinskih biserov, ki jo je Občina Hrpelje - Kozina že 10. leto zapored organizirala v sodelovanju z Jamarskim društvom Dimnice, ki ga vodi Franc Malečkar, in edinim Prostovoljnim gasilskim društvom Materija v občini, ki mu predseduje Valter Fabjančič. Tokrat je v pečino ob cesti med Materijo in Gradišico, ki je dolga 75 metrov in globoka 11 metrov, znana pa je tudi pod imenom Pečina pri starih vratih, v ...