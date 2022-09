V Hitu napovedana stavka

Sindikat igralniških delavcev Slovenije (SIDS) je danes napovedal stavko v novogoriškem Hitu. Stavka se bo začela 30. septembra, potekala pa bo ob vikendih vse do konca leta, so razkrili v družbi Hit.

»Več kot dvajsetodstotno zvišanje povprečne plače, 1900 evrov regresa, draginjski dodatek in druge ugodnosti predstavnikom sindikata igralniških delavcev SIDS niso dovolj. Z napovedjo stavke v družbi Hit iščejo nove privilegije za manj dela, kar kaže na popolno nerazumevanje poslovnih procesov v družbi in razmer v gospodarstvu,« je uprava Hita navedla v sporočilu za javnost.

Uprava je uradno napoved stavke prejela danes. »Uprava družbe Hit priznava legitimnost stavke kot orodja za urejanje delavskih pravic, ne more pa sprejeti napovedi stavke, ki temelji na zavajanju s slabim socialnoekonomskim položajem igralniških delavcev,« so poudarili ob tem.

Deset milijonov več na leto

Uresničitev stavkovnih zahtev sindikata SIDS je po prvih ocenah uprave Hita ovrednotena na 10 milijonov evrov na letni ravni, kar bi pomenilo 20-odstotno povišanje stroškov dela. Med stavkovnimi zahtevami je tudi povečanje števila prostih dni iz naslova praznikov s 13 na 21 dni, nenazadnje pa sindikat zahteva odstop uprave z izjemo delavskega direktorja, so med drugim navedli v upravi.

Poudarjajo, da poslovni izid v prvih osmih mesecih letošnjega leta izkazuje najvišji dobiček v zadnjih 10 letih v višini 10,5 milijona evrov. EBITDA družbe se je povišal za 20 odstotkov glede na leto 2019. Družba se je v zadnjih štirih letih razdolžila za 20 milijonov evrov in posluje z najnižjo zadolženostjo zadnjih 10 let. Povprečna plača v družbi Hit je v času mandata aktualne uprave naraščala in je trenutno najvišja v zadnjih 10 letih.

Igralni avtomati prinesli dobiček, mize se komaj pokrivajo

Igralniški prihodki družbe v prvih osmih mesecih letošnjega leta so medtem primerljivi s prihodki iz enakega obdobja leta 2019, pri čemer glavnino realizacije ustvarijo igralni avtomati, ki so letos prinesli več kot 22 milijonov evrov dobička. Oddelki igralnih miz se medtem komaj pokrijejo.

Na poslovanje Hita v letu 2023 bo pomembno vplivalo povišanje stroškov energije. »Glede na napovedi sprememb v širšem poslovnem okolju družbo Hit v letu 2023 čaka nemalo izzivov, zato so zahteve sindikata SIDS popolnoma neracionalne. Nobeno odgovorno poslovodstvo gospodarske družbe nanje ne more pristati,« so zapisali.