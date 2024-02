Jeseni 2015 se je začel postopek osebnega stečaja Ivana Zidarja (1938–2021), direktorja danes propadlega, nekdaj pa najmogočnejšega gradbenega podjetja pri nas SCT. Še pred bankrotom je gradbeni baron precej premoženja prenesel na družinske člane, nekaj denarja je enostavno poniknilo. A stečajni upravitelj je nepremičnine in tudi denar vrnil v stečajno maso, potem pa so kup gotovine gotovine našli še v Zidarjevem sefu, so decembra 2023 zapisali v poročilu upravitelja. Za popolnejšo sliko pa se moramo vrniti na začetek. Čista lopata Ivan Zidar je leta 1999 postal predsednik uprave delniške dr...