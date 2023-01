V galeriji cvet slovenske lepote (FOTO)

Galerija je hram umetnosti in lepote. A ne zgolj tiste, ki na hitro poboža površinskega esteta v nas, temveč tudi tiste, ki se dotakne naše notranjosti. In v tem se resnična lepota, tista z dodano vrednostjo, loči od blišča kiča, ki morda za hip zaslepi, a nas nato pusti praznega. Zato je kot nalašč, da so se prav v ljubljanski Galeriji Bažato prvič predstavile tudi polfinalistke za naziv miss Slovenije 2023, ki je že pred leti presegel okvire zgolj tekmovanja, ki bi iskalo lepoto na prvo žogo. Prava miss mora namreč imeti vsebino! Tako je prepričana Jelka Verk, lastnica licence Miss Slovenija za miss sveta, ki med dekleti išče tisto, katere notranja lepota pronica tudi navzven, ki je pripravljeno in si želi delati na sebi in se razvijati, ter diha s projektom, ki stremi k podpiranju vsega slovenskega.

Povezovalki dogodka – nekdanji misici Lara Kalanj in Maja Čolič – ter aktualna miss s poslovnimi partnerji projekta

Premagale so tremo

Letošnje leto bo očitno tudi v znamenju lepote. Vsaj če sodimo po skoraj rekordnem številu prijav na izbor za miss Slovenije, teh so organizatorji tokrat prejeli blizu dvesto, skoraj četrtino več kot lani. Izmed 198 deklet izbrati 23 tistih z največ potenciala pa nikakor ni bilo lahko delo. »Z vsakim dekletom smo opravili osebne razgovore,« pove Verkova in prizna, da je v šop polfinalistk verjetno uvrstila tudi dekleta, ki jim kdo drug morda ne bi dal priložnosti, a je sama v njih prepoznala nebrušeni diamant z ogromno manevrskega prostora za notranjo rast in razvoj. »Zelo pomembno je, da dekleta to, kar delamo, dejansko čutijo in želijo postati del naše zgodbe. A enako pomembno je tudi to, kar čutim, da lahko projekt da dekletu, čeprav se ne prebije do krone.« Ne nazadnje jim skozi projekt, ko bodo skozi leto soočene z najrazličnejšimi izzivi, poskušajo predati znanje in veščine, ki jim nato pomagajo pri karieri.

Uradni predstavitvi je sledilo druženje.

V Galeriji Bažato so kandidatke iz vseh koncev Slovenije prebile led. V nekaj stavkih se je vsaka predstavila, tako pred peščico povabljenih kot širno Slovenijo, ki je ta njihov prvi korak na poti k lepotni kroni lahko spremljala prek prenosa v živo na uradnem profilu na facebooku in YouTubovem kanalu Miss Slovenije. »Bilo je lažje, kot sem mislila, da bo,« je bila prenekatera olajšana, da je ni izdala pretirana trema pred javnim nastopom. »Večkrat smo šle skozi scenarij, a vedno se je kaj zalomilo,« so priznale pred začetkom. A so nato poskušale tremo odmisliti, visoko so dvignile glavo in zakorakale na oder. Ter odkljukale svojo prvo osebno zmagico. Pri tem so jim morda pomagale tudi spodbudne besede aktualne miss Vide Milivojše, da dobro ve, kako je biti v njihovi koži, in da četudi gre zgolj za nekaj stavkov, to še zdaleč ni tako enostavno, kot se morda zdi.

Tudi letos ekološka obleka

Izbor Miss Slovenije že šesto leto poteka pod vodilom Podpirajmo slovensko in tako ne sodeluje le z različnimi slovenskimi podjetji, temveč stremi tudi h krepitvi narodne zavesti. Skladno s to naravnanostjo in v okviru projekta bodo kandidatke za lepotno krono do jeseni osvajale novo znanje in se udejstvovale na različnih področjih, kot so podjetništvo, marketing, turizem, kultura, moda. Torej v vsem, kar jim lahko koristi v prihodnosti.

Led so prebile s petjem slovenske himne.

Toda kakšnim izzivom bodo morale biti kos, je za zdaj v veliki meri še skrivnost. Izdajamo zgolj dva, s katerimi se bodo na polfinalu predstavile 10. marca v Pesnici pri Mariboru. »Kot že lani bodo tudi letos iz Tosaminih izdelkov – povojev, bombaža, vrtne koprene in materialov za medicinske pripomočke – morale izdelati ekološko obleko in se v njej pokazati. Ustvariti pa morajo tudi videopredstavitev,« je o prvih izzivih povedala Verkova in še dodala, da bo tokratno polfinalno tekmovanje tudi kulturno obarvano na temo tamkajšnjih častnih občanov. Česa več ni želela razkriti, nekaj skrivnostnosti in draža pričakovanja pač mora biti, je pa namignila, da bodo kulturni izzivi deklet povezani z ustvarjalnim opusom Toneta Partljiča in Alfija Nipiča.

Njihova lepota je v galeriji prišla še bolj do izraza.

Letošnja paleta kandidatk je nadvse pestra, od vojakinje in bodoče kriminalistke, prek medicinske sestre in umetnice do bodočih pravnice in vzgojiteljice.

V finale se bo prebilo (najverjetneje) 15 deklet, ki bodo najbolj prepričale žirijo, ta jih spremlja na vsakem koraku in ocenjuje vse, od uspešnosti na izzivih do njihovega napredka. Svoj glas bodo dali tudi uporabniki Varstveno-delovnega centra (VDC) Zasavje, s katerimi so se organizatorji Miss Slovenije povezali že predlani in se skupaj borijo za bolj vključujočo družbo za vse. »K temu smo letos pritegnili tudi že polfinalistke, ki so nedavno dobile potrdila in so zdaj usposobljene za izvajanje storitev vseživljenjskega učenja, prebivanja s podporo in ohranjanja socialne vključenosti starejših invalidov.« Glasujejo lahko vsi Slovenke in Slovenci prek uradnega FB-profila tekmovanja.