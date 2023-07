V Dravo padali z rekordne višine: Že ena napaka je lahko usodna

»Gre za višino, s katere je ena napaka lahko že usodna za življenje,« so nam takoj ob prihodu na prizorišče povedali reševalci, ko je publika občudovala novo odskočišče z mariborskega Starega mostu, kjer že 23 let potekajo mednarodni skoki v vodo. »Maribor letos prvič omogoča predvsem varne skoke z višine 18 metrov, ki je najvišje odskočišče daleč naokoli,« pa je povedal soorganizator Dušan Ćešić.

Premierno je prizorišče dobilo tudi novo tribuno, t. i. Splavarsko brv, ki je že leto dni predmet različnih debat v mestu ob Dravi, ta pa je bila nabito polna. Kakšnih 1000 obiskovalcev, ki so se zbrali na Lentu, je lahko skakalce videlo zelo od blizu. Drava je pod mostom globoka okoli sedem metrov, kar je dobra globina tudi za neposrečen skok, pravi stroka.

Dravske elektrarne so posebej za skoke umirile rečni tok za vseh devet tekmovalcev, ki so pokazali neustrašnost. Tako kot lani je tudi letos zmagal Danec Jimmi Andersen, drugi pa je bil ponovno domačin in soorganizator Aleš Karničnik, sicer mrzli stric nogometnega reprezentanta. Darko Cimerman, ki je med publiko znan kot viola, se je od aktivne skakalne poti, ta je trajala 22 let, poslovil s skokom s prižganima navijaškima baklama.

