V Braslovčah bi radi preselili ljudi iz 150 hiš

V občini Braslovče, kjer je narasla Savinja poplavila več kot 250 stanovanjskih objektov, skupaj s stroko in državo pretresajo možnost preselitve dveh naselij na drugo, varnejšo lokacijo v občini. Po ocenah gre za okoli 150 hiš, kjer bi zgradili suhe zadrževalnike, s tem pa prispevali k širši poplavni varnosti, je za STA dejal župan Tomaž Žohar.

»Iščemo optimalne rešitve, da socialno in finančno pomagamo vsem ljudem, ki so ostali brez domov. In drugo, da naredimo ukrepe, ki dolgoročno prispevajo k poplavni varnosti v celotnem porečju reke Savinje, od Solčave do Laškega. Da se to nikoli več ne ponovi,« je o trenutnih aktivnostih občine povedal župan Občine Braslovče Tomaž Žohar.

Poudaril je, da reka Savinja potrebuje svoj prostor in da v sodelovanju s stroko, ministrstvom za naravne vire in prostor, direkcijo za vode in hidrologi iščejo optimalne rešitve. Edina prava pot je po njegovem mnenju ta, da se Savinja na določenih mestih v primeru velikih voda kontrolirano razliva. In prvo tako razlivno območje je, kot je dejal, prav tam, kjer je zdaj poplavilo in kjer se je reka zgodovinsko gledano vedno razlivala.

Braslovče FOTO: Občina Braslovče

Ne bi smeli živeti tam, kjer je razlivno območje Savinje

»Slovenija je naredila napako, ko je v preteklosti urbanizirala območja, kjer so imeli vodotoki razlivna območja v primeru velikih voda. In mi želimo to popraviti. Po drugi strani pa pomagati vsem, ki so ostali brez domov,« je poudaril.

Zato načrtujejo, da bi preselili dve naselji na levem in desnem bregu Savinje na območju gmajn v kraju Letuš, kjer je okoli 150 hiš. Preselili bi jih na drugo območje v občini, ki je potresno varno in varno tudi pred poplavami, je dejal.

Braslovče FOTO: Občina Braslovče

Kje bo novo naselje, še ni znano

Po neuradnih informacijah portala N1 bodo novo naselje zgradili na območju naselja Rakovlje, a župan o točni nadomestni lokaciji še ne govori, ker po njegovih besedah še ni potrjena.

Je pa za STA dejal še, da bi nekje v naslednjih dveh mesecih morala biti znana odločitev, saj »intenzivno« delajo v tej smeri. O tem, kdaj bi na novi lokaciji lahko zgradili hiše, pa, da je cilj, da se na ključ zgradijo nekje v dveh letih.

»Trenutno smo vsi, tako na lokalni in državni ravni, ne samo motivirani, ampak proaktivni, dejansko delamo ukrepe in korake v tej smeri,« je dodal. Povedal je še, da je po prvi oceni vsaj 90 odstotkov prebivalcev naklonjenih tej rešitvi, saj so bili od leta 1990 poplavljeni že štirikrat.