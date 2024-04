V boj za predsednika SD tudi Matjaž Han

Gospodarski minister in vidni član SD Matjaž Han se je po neuradnih informacijah STA odločil, da se bo podal v tekmo za predsednika SD. Svojo odločitev bo uradno sporočil ob 14. uri, so sporočili tudi iz stranke. Odločitev je že sporočil ostalim trem kandidatom za ta položaj - Janiju Predniku, Tadeju Beočaninu in Milanu Brglezu.

SD bo namreč v soboto na kongresu izbirala novo vodstvo stranke. Za predsednika stranke kandidirajo vodja poslanske skupine SD Jani Prednik, župan Ajdovščine Tadej Beočanin in evropski poslanec Milan Brglez. Karte bi utegnil premešati dolgoletni vidni član SD Matjaž Han, ki je v preteklih tednih možnost kandidature večkrat zavrnil. Bil je tudi med evidentiranimi kandidati za ta položaj, a soglasja h kandidaturi ni podal. Javno je sicer že podprl Beočanina. A lahko kandidaturo poda še na kongresu.

Za vložitev kandidature na kongresu potrebuje kandidat podpise tretjine delegatov, kar ob 409 delegatih pomeni vsaj 137 podpisov. Pisno podporo delegatov je treba delovnemu predsedstvu kongresa predati najpozneje v dveh urah od začetka kongresa.

S Hanovim vstopom v bitko bi tako delegati morali znova razmisliti o tem, komu bodo dali svoj glas.

Nobenemu od treh zdajšnjih predsedniških kandidatov namreč ne kaže na prepričljivo zmago. Pričakovati je sicer, da bosta zlasti Prednik in Beočanin dobila močno podporo v domačih območnih organizacijah, torej Prednik na Koroškem in Beočanin na Primorskem, Brglez pa v Ljubljani.

Brglez in Prednik sta za STA potrdila, da ju je Han o svoji odločitvi obvestil. »Njegovo odločitev spoštujem,« je ob tem zapisal Brglez.