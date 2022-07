V boj za najlepši kraj na svetu

Pred dnevi sta bila Velika in Mala Polana v sklopu svetovnega tekmovanja v urejenosti krajev Cvetoče skupnosti pod drobnogledom sodnikov iz Kanade, ZDA in Madžarske. Žal so Polančani že pred ocenjevanjem imeli smolo, saj so spomladi zasadili kar 6000 cvetlic, ki pa jih je konec maja uničila toča. Kljub temu so si ocenjevalci zelo podrobno ogledovali območje občine Polana in preverjali, ali izpolnjuje 120 natančno določenih meril mednarodne organizacije. »Če kraj izpolnjuje vseh 120 meril, ki jih preverjamo, in gre za zelo majhne podrobnosti, je tak kraj lahko popoln,« je povedala ...