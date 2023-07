V Ajdovcu vsi dihali z gasilci

Vas, ki je bila prvič omenjena leta 1326, njena cerkev Sv. trojice pa izvira iz leta 1526, je največje naselje na ajdovški planoti v Suhi krajini. Društvo, ki je nedvomno zaznamovalo povojno zgodovino, pa je PGD Ajdovec.

To je nedavno praznovalo 50-letnico delovanja, jubilej pa so ustrezno proslavili. Slavnostni dogodek se je začel z gasilsko parado in nadaljeval s prireditvijo pri gasilskem domu. Slovesnosti, ki jo je povezovala Karmen Škrbe, so se udeležili domači gasilci, krajani, pokrovitelji, člani prostovoljnih gasilskih društev Okrajnega gasilskega poveljstva (OGP) Žužemberk in sosednjih društev PGD Dolenja Straža in Globodol.

Posodobili dom

V Ajdovcu so že 18. aprila 1971 ustanovili pododbor GD Dvor pod vodstvom Mira Vovka in poveljnika Antona Legana in tudi prvo gasilsko desetino, ki je skrbela za požarno varnost v njihovem okolišu. S pomočjo dvorskih gasilcev so 8. aprila 1973 izvedli občni zbor GD Ajdovec in se tudi formalno ločili. Prvi predsednik je postal Bogdan Zupančič, poveljnik pa Jože Kastelic. Sestanki so se začeli v duhu priprav na gradnjo novega gasilskega doma. Leta 1978 se je začela težko pričakovana gradnja gasilskega doma, leto pozneje pa je bil dom zgrajen do tretje gradbene faze. V težkem in zahtevnem obdobju je društvo vodil Stanislav Skube. Predsednik društva Davor Gorenčič je orisal polstoletno zgodovino društva, ki danes vključuje prek 220 članov in članic. »Ob 10. obletnici društva smo gasilci preselili orodjarno in odprli nove prostore gasilskega doma, prvo gasilsko vozilo pa smo kupili leta 1986, to je bil deset let star IMV 1600 B,« je dejal predsednik in dodal, da so ponosni na ustanovne člane in vse gasilce, ki so vsa leta posodabljali dom, vlagali v nakup zmogljivejših vozil in gasilske opreme, se izobraževali in skrbeli za pomladek. Danes so v sodobnem, večnamenskem domu trgovina, gostinski lokal, dvorana ter prostori za gasilsko opremo in vozila. Med drugim imajo vozilo za prevoz moštva in opreme renault master GV-1, gasilsko vozilo za gozdne požare GVGP-1, motorno brizgalno ziegler in pet črpalk tomos z različnim ročnim orodjem z opremo, razdeljeno tudi po vaseh Srednjega in Velikega Lipovca, Podlipe in Brezove Rebri.

Davor Gorenčič vodi društvo zadnjih deset let. FOTOGRAFIJE: Slavko Mirtič

Zbrane, uniformirane gasilce in občinstvo so nagovorili tudi predsednik Gasilske zveze (GZ) Novo mesto Franc Anderlič, župan občine Žužemberk Jože Papež in poveljnik OGP Žužemberk Tomaž Obštetar. Ob koncu slovesnosti so podelili priznanja in zahvale najzaslužnejšim gasilcem, donatorjem in pokroviteljem, ki podpirajo delo društva. Med drugim sta najvišje priznanje GZ Slovenije prejela Janez Skube, in sicer gasilsko odlikovanje 3. stopnje, in Stanislav Kuhelj, plamenico 2. stopnje. Priznanje in značko za aktivno, 50-letno delo so prejeli Jože Hočevar, Dušan Iskra, Rudolf Iskra, Niko Legan, Ludvik Longar, Franc Mavsar, Branko Skube, Stanislav Skube, Jože Smolič, Franc Štravs, Slavko Šuštar, Tone Zaletelj in Jože Zupančič.

Gasilci so ob jubileju izdali zbornik, ki ga je uredila Katarina Drenik. Jubilejno leto so v podružnični šoli Ajdovec na temo Gasilstvo na Ajdovški planoti zaznamovali tudi z likovnim in literarnim natečajem: nagrajeno pesem z naslovom Gasilci sta napisali učenki Klara in Eva Župevec, nagrado za najboljše likovno delo pa si je prislužila Lana Kmet. V kulturnem programu so sodelovali otroci podružnične šole Ajdovec in mladi glasbeniki. Praznovanje so nadaljevali s tekmovanjem v spajanju sesalnega voda in sklenili s pristno gasilsko veselico z zvoki ansambla Pogum.