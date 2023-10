Utišali so zvonove, bodo zaprli tudi črpalko?

»Stanovalec enega od blokov se je pritoževal, da ga moti bitje ure ob 5. uri zjutraj. Večkrat mi je pisal po elektronski pošti, tudi klical me je. Seveda sem upošteval njegovo voljo, je pa že govoril, da bo, če ne bomo ukrepali, začel zbirati podpise. Že pred leti smo prav tako na željo ene stanovalke iz bloka prekinili bitje ure od desetih zvečer do petih zjutraj, zdaj smo torej ukinili tudi bitje ure ob petih,« je dejal šentjernejski župnik Anton Trpin. Poteza je razdelila domačine – mnogi, celo tisti, ki živijo v neposredni bližini, so se tako navadili živeti z zvonjenjem, da ga dejansko ne...