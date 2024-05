Uspešna zgodba: mestni kmet, ki goji sivko

V Kamnici pri Mariboru, le nekaj kilometrov iz središča Maribora, je nekdanji glasbeni menedžer, še vedno pa lastnik televizije BK TV Boštjan Lesjak, pred štirimi leti kupil zaraščeno zemljišče, letos pa odprl resort, ki ga je poimenoval Štajerska sivka. Ustvaril je pravcato sivkino deželo, ki se razteza na štirih hektarjih površine.

»Tisti, ki me poznajo zadnjih 20 let, so si, ko sem kupil to zemljišče, mislili, da bo to samevalo in da so moje želje po sivkini deželi samo sanje. Vse življenje sem bil namreč blokovski fant iz Nove vasi. A nekaj je očitno ostalo v meni še iz časov, ko sem opazoval starše pri obdelovanju vrta. Na babičini kmetiji smo bili pravi fižolarji. In tudi sam sem kot desetletni kratkohlačnik na tržnici pomagal prodajati fižol,« je razodeval Lesjak, ki je po nakupu zemljišča najprej izrisal možne zasaditve. Tedaj pa ugotovil, da bo treba posaditi vsaj 10.000 sadik.

Ponosen na polje

»Najprej sem sadike sivke, rožmarina, sibirske borovnice in vrtnic kupoval, nato pa sem jih začel vzgajati v lastnem rastlinjaku. Ko smo z družino zasadili vse, so se pravi izzivi šele začeli. Med temi je bilo tudi sejanje trave in urejanje te. Na štirih hektarjih pa mi vrtičkarski spletni nasveti že kmalu niso bili več v pomoč. In kar nekaj časa sem potreboval, da sem spoznal, kje in katera gnojila kupiti, katera tla so primerna za katero sorto in da je glavno pravilo za lepo travo redna košnja,« nam je nanizal Lesjak, ki se je po treh letih lotil še gradnje apartmaja, večnamenske dvorane v obliki skednja in še bazena.

V resortu Štajerska sivka zdaj vsak konec tedna gosti poroke, praznovanja rojstnih dni, pa tudi konference in kongrese. »Vse to pa terja še dodaten trud za urejen videz. Kot kmet zato tudi po desetkrat na dan preverjam, kakšno bo vreme ob koncih tedna, saj imam čas za urejanje večinoma ob petkih in sobotah,« pravi Lesjak. In prizna, da nikoli prej pri poslih ni bil tako odvisen od vremena. »Odkar režem, kosim in urejam posestvo, tudi jaz trepetam pred točo ali pozebo. In seveda še kako razumem kmete, ki so odvisni od vremena in nimajo urejenega delavnika.« Še kako je ponosen na svoje sivkino polje, ki je pravi magnet za obiskovalce, saj so sivko posadili v krogih.

Takšen je pogled na Lesjakovo zasajeno polje s sivko.

Župan še ni prišel

Sicer pa iz sivke izdelujejo olja, hidrolate, mila, iz sibirskih borovnic pa delajo marmelade. Prava posebnost je tudi peneče vino z vrtnicami. »Tudi vrtnice so posebna zgodba. Za destilacijo jih pobiramo že ob 5. uri zjutraj, jih nato selekcioniramo po listih in do sedme ure že začnemo destilacijo, če želimo, da sploh kaj priteče iz njih,« je dejal Lesjak, ki zase pravi, da je mestni kmet. In prizna, da se je pri njem, odkar se je lotil kmetovanja, marsikaj spremenilo. Na televiziji ga lahko vidimo le še med 6. in 9. uro zjutraj, takoj nato pa, sploh če je lepo vreme, zavije na posest. A brez odličnih sodelavcev na televiziji si kaj takega niti ne bi mogel nikoli privoščiti. »Zato sem jim zelo hvaležen,« pravi. Ter doda, da se je marsikaj spremenilo tudi pri njem doma. »Ko smo kupili zemljišče v Kamnici, je moja​ Teja ravno rodila sina Žigo, ki je zdaj tudi moj največji pomočnik. Nenehno me sprašuje, kaj bova delala, najraje pa mi pomaga pri betonaži, košnji, sajenju, res je neverjeten. In kadar ob mojem prihodu domov že spi, sem kar malo žalosten,« se je še raznežil Lesjak.

Na koncu je vendarle pristavil, da je kar nekoliko razočaran, ker si mariborski župan še ni vzel časa, da bi ga obiskal, kaj šele sprejel na sestanku. »Ker ima tudi sam turistične objekte, sem menil, da bo drugače in bo bolj naklonjen turističnemu potencialu takšnega projekta. A se očitno raje posveča razvoju centra mesta ...« je povedal Boštjan Lesjak, ki je pred dnevi gostil tudi gospodarskega ministra Matjaža Hana in ministra za kohezijo Aleksandra Jevška. Oba sta bila menda nad videnim navdušena.