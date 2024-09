Usoda ministrice Emilije tudi po sestanku s poslanci Svobode v zraku, kmalu njena izjava

Politična usoda ministrice za digitalno preobrazbo Emilije Stojmenove Duh tudi po sestanku s poslanci Svobode ostaja neznana. Ministrica bo svojo odločitev sporočila na napovedani izjavi ob 16. uri, je bila po sestanku redkobesedna namestnica vodje poslanske skupine Nataša Avšič Bogovič.

Koalicijski partnerji se bodo v petek na glasovanju ob interpelaciji vzdržali

Ministrica Stojmenova Duh se je ponovno znašla v središču pozornosti, potem ko je portal N1 razkril, da je na službenem vozilu v Avstriji uporabila modre luči, pozneje pa želela doseči, da tamkajšnji organi ne bi končali prekrškovnega postopka zaradi prehitre vožnje na avstrijski avtocesti.

Ob prihodu na današnjo sejo vlade je dejala, da se v povezavi z omenjeno afero pojavlja veliko neresnic, ena od teh je po njenih besedah ta, da je od voznika zahtevala, da prižge modre luči. »Nikoli nisem zahtevala tega od voznika, ne doma ne v tujini,« je zatrdila. Obenem je poudarila še, da so tudi zaposleni na ministrstvu zmeraj ravnali v skladu z navodili pristojnih organov.

Na vprašanja o tem, ali bo morda odstopila z ministrskega položaja in ali še uživa podporo predsednika vlade Roberta Goloba, ni odgovorila.

Poslance Svobode bo torej ministrica s pojasnili poskušala pomiriti popoldne. Medtem pa so koalicijski partnerji, SD in Levica, po današnjih rednih koalicijskih usklajevanjih napovedali, da se bodo v primeru, da Stojmenova Duh ne bo odstopila in bo v petek dejansko prišlo do interpelacije v DZ, pri glasovanju vzdržali.