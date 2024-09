Ministrica Stojmenova Duh pod drobnogledom KPK

Potem ko je v javnosti odjeknila novica, da je ministrica za digitalno preobrazbo Emilija Stojmenova Duh poskušala doseči, da avstrijski organi ne bi končali prekrškovnega postopka zaradi prehitre vožnje na avstrijski avtocesti, bo ta dogodek pod drobnogled vzela tudi KPK. V zvezi s to zadevo bo uvedla predhodni preizkus, so potrdili za STA.

Ministrica Stojmenova Duh se je v sredo znova znašla v središču pozornosti, potem ko je portal N1 razkril, da je na službenem vozilu v tujini uporabila modre luči, pozneje pa želela doseči, da avstrijski organi ne bi končali prekrškovnega postopka zaradi prehitre vožnje na avstrijski avtocesti.

Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) je za STA potrdila, da bo v zvezi s to zadevo uvedla predhodni preizkus in v njem preverila morebitne kršitve zakona o integriteti in preprečevanju korupcije.

Ministrica mora biti zgled

Na dogajanje se je sicer že v sredo odzval predsednik KPK Robert Šumi. O primeru je bil sicer, kot je dejal ob robu srečanja z novinarji ob 20-letnici komisije, obveščen prek medijev, a je poudaril, da mora vsak funkcionar, v tem primeru ministrica za digitalno preobrazbo, biti zgled tako svojim zaposlenim kot družbi v celoti.

Po njegovih besedah je narobe, če je ministrica vplivala na uporabo modrih luči, kar v Avstriji ni dovoljeno. »Če pa je vplivala, da se prekrškovni postopek v Avstriji ne izpelje do konca, pa je to nesprejemljivo,« je poudaril Šumi.

KPK je sicer v zvezi z ministrico nedavno zaznala tudi sum kršitve zakona o javnem naročanju pri nakupu računalnikov. Tudi iz nedavno objavljenega končnega revizijskega poročila računskega sodišča o realizaciji lanskega proračuna izhaja, da ministrstvo za digitalno preobrazbo pri nakupu računalnikov ni ravnalo skladno z načeloma učinkovitosti in gospodarnosti. Prav zaradi spornega nakupa Stojmenovo Duh v petek čaka že druga interpelacija.

Ob kopičenju očitkov vse večje nezadovoljstvo z ministrico veje tudi iz koalicije in iz vrst njenih strankarskih kolegov v Svobodi. Nezadovoljen naj bi bil tudi premier Robert Golob, ki se službeno mudi v New Yorku.