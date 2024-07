Urški Klakočar Zupančič prekipelo, poslanki je izrekla opomin: Vi boste mene žalili ... (VIDEO)

Poslanci so v sredo sklenili zadnje redno plenarno zasedanje pred parlamentarnim počitnicami. Na dnevnem redu so imeli številne obravnave in glasovanja, a kljub obilici dela je prišlo do občasnega »kratkega stika« med poslanci.

Sporekli sta se predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič in vodja poslanske skupine SDS Jelka Godec zaradi (ne)reda v dvorani.

Klakočar Zupančič je bila prepričana, da poslanska SDS Anja Bah Žibert dela nered na seji.

»Vi tudi vzdržujete red na sejah. Če menite, da kateri od naših poslancev dela nered, potem ga vi opozorite, ni nobenega problema. Ampak da ga opozorite, tako kot opozorite, ne vem, ko se vam zazdi recimo, ko preveč umiri, pa rečete, dajte se umiriti. /.../ Pač vi ste tista, ki boste delali red. In če vedno slišite mojo kolegico, jo pa opozorite, če jo slišite!,« je Klakočar Zupančičevi dejala Godčeva.

Predsednica DZ ji je odgovorila, da Bah Žibert dela nered tudi takrat, ko je sama v poslanskih klopeh. »Ko sedim tam, je ne morem opozarjati, sem čisto isto kot vi, ali veste? V istem položaju, ko sem tukaj, jo pa tudi kdaj opozorim,« je dejala Klakočar Zupančičeva.

In nadaljevala: »Vas pa še enkrat, spoštovana kolegica Godec, kot vodja poslanske skupine prosim, da svojo sosedo tudi vi umirite, ker neprestano, neprestano komentira, žaljivo komentira, kadar se oglasi kdo od koalicijskih poslancev, ki ji ni všeč ali pa ji ni všeč njegovo izvajanje in to vsi slišimo. In oprostite, ko sem jaz šla iz sedeža, se je oglašala prav na glas. /.../ Tako da, spoštovana kolegica Anja Bah Žibert, prenehajte s svojim pokroviteljskim tonom. Ja, je smešno, ampak tako je! Vi ste zdaj to zakuhala. In zdaj vam povem ja, vi. Vi, ker se obnašate pokroviteljsko, kot vzgojiteljica do vseh nas,« je Bah Žibertovi dejala Klakočar Zupančičeva.

Godčeva se je v nadaljevanju zavzela za svojo kolegico, Klakočar Zupančičevi pa očitala prekomerno uporabo telefona.

»Vi vzdržujete red, ne pa da stiskate zobe z vso živčnostjo, ker vas nekdo moti, ker daje pač pripombe. Marsikdo daje pripombe iz klopi pa ga ne umirite. Zdaj recimo letijo pripombe name, pa nobeden nič ne reče. Torej, predsednica Državnega zbora nehajte gledati v mobitele in ekrane in se nasmihati sam sebi v mobitel in ekran, tako da vidi že cela država, ampak vodite seje tako, kot je to potrebno.«

Godčeve besede so razburile predsednico DZ, ki je poslanki izrekla opomin.

»Kar sami sebi to ponovite! Jaz vas gledam, kolikokrat vi gledate v vaš mobitel, to je smešno. Tako da, izrekam vam opomin glede na to, da boste mene tule žalili, da se jaz nasmiham in ne vem kaj. Tako da bomo kar končali zdaj in gremo lepo na glasovanje,« je dejala ob tem pa se je zaslišalo oglašanje iz dvorane, saj so si nekateri želeli še nekaj povedati po postopkovnem predlogu.