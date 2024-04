Trije ustavni sodniki v strahu pred Klakočar Zupančičevo? Janša pa: »Slovenija nima več ⁦ustavnega sodišča«

Ustavni sodniki Marko Šorli, Rok Svetlič in Klemen Jaklič se ograjujejo od današnje »izjave petih sodnic in sodnikov ustavnega sodišča«, ki med drugim ugotavljajo nedorečenost zakona glede nezdružljivosti dejavnosti s funkcijo ustavnega sodnika. Po mnenju trojice izjava »ne bo prispevala k varovanju neodvisnosti, legitimnosti in ugleda« sodišča.

Z ustavnega sodišča so danes namreč sporočili, da so v ponedeljek opravili neformalno razpravo o očitkih Klemnu Jakliču glede nezdružljivosti sodniške funkcije z dejavnostjo, ki jo je opravljal kot samostojni podjetnik. Ugotovili so, da nimajo pristojnosti za opredeljevanje o tem. So pa ugotovili nedorečenost zakonske ureditve, ki ne ureja postopanja v primeru dvoma o združljivosti dejavnosti, in ocenili, da bi bilo koristno, če bi se zakonodajalec odzval in ustrezno dopolnil zakon o ustavnem sodišču. Navedli so še, da so razpravo opravili ob prisotnosti sedmih sodnic in sodnikov, Jaklič pa pri razpravi ni sodeloval, saj da je svojo celostno izjavo za javnost medijem že podal.

»Sodnika, ki sva bila prisotna na kolegiju, na katerem smo o tem razpravljali, ugotavljava, da izjava, ki je pred objavo niti nisva dobila na vpogled, ne odraža najinih stališč, izraženih na kolegiju,« pa je zapisano v odzivu, ki so ga podpisali Šorli, Svetlič in Jaklič.

Ministrstvo za pravosodje: K morebitni spremembi zakona o ustavnem sodišču je treba pristopiti premišljeno Ministrstvo za pravosodje bo preučilo predlog večine ustavnih sodnikov za dopolnitev zakonodaje, s katero bi uredili postopanje v primeru dvoma o združljivosti dejavnosti ustavnega sodnika, so navedli za STA. Je pa treba k vprašanju sprememb zakona o ustavnem sodišču pristopiti premišljeno in ne samo izhajajoč iz enega primera, so dodali. »Ker gre za zakon, ki ureja delovanje najvišjega ustavnega organa za varstvo ustavnosti in zakonitosti ter človekovih pravic in temeljnih svoboščin, je treba k vprašanju zakonskih sprememb pristopiti premišljeno, in ne samo izhajajoč iz vidikov (le enega) konkretnega primera,« še pravijo na ministrstvu za pravosodje.

Po njihovem mnenju je namreč zakon o ustavnem sodišču v delu, kjer določa izjemo od prepovedi opravljanja poklica in pridobitne dejavnosti, jasen in izrecen. Takšna dejavnost je dovoljena, če gre za pedagoško in raziskovalno dejavnost na področju visokega šolstva. »Zakon opravljanja te dejavnosti ne zamejuje zgolj na nekatere, in ne druge, veljavne statusne oblike ter za ta primer tudi ne zahteva obvestila ali soglasja predsednika,« so navedli.

Zakaj ne zavarujejo neodvisnosti sodišča pred Klakočar Zupančičevo?

Sprašujejo se tudi, kako da večina sodnikov v svoji izjavi niti ne poskusi zavarovati neodvisnosti sodišča zoper izjave predsednice DZ Urške Klakočar Zupančič, ki po njihovem »posegajo v sodno vejo oblasti brez precedensa«. Klakočar Zupančičeva je sicer dejala, da če se izkaže, da očitki Jakliču o nezdružljivosti držijo, pričakuje njegov odstop.

»Slovenija nima več ⁦ustavnega sodišča«

Oglasila se je tudi opozicija. Janez Janša (SDS) je tako ocenil: »Slovenija nima več ⁦ustavnega sodišča. Večina članov te institucije se je iz sodnikov prelevila v aktiviste skrajne levice in dela na samo razgradnji lastnega ugleda in kredibilnosti. Namesto kolega so diskreditirali sami sebe. Nepopravljivo.«