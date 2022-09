Urška Klakočar Zupančič razburja poslance: »Ne razumem, zakaj ste tako 'zapeli' s temi drogami«

Predsednica državnega zbora (DZ) Urška Klakočar Zupančič je v zadnjih dneh poskrbela za nekaj razburjenja med poslanci SDS, saj ni posredovala dveh vprašanj njihovih poslancev SDS ministroma, na katera sta bili naslovljeni. Predsednici očitajo samovoljo. Žan Mahnič je namreč želel, da se minister Luka Mesec testira na prepovedane droge in rezultate potem javno objavi. Anjo Bah Žibert pa je ministrico Dominiko Švarc Pipan vprašala, ali je po mnenju država, ki je napadena, sama kriva za to in kakšen ima odnos do vojne za Slovenijo. Obe vprašanji je predsednica DZ ocenila kot neprimerni.

Klakočar Zupančičeva je v oddaji 24ur zvečer dejala, da vprašanja Mescu ni posredovala zato, »ker to nima povezave z delom ministrstva, ki ga ta vodi«. Prepričana je, da »s takim javnim vprašanjem posegamo v osebnostne pravice vprašanega, v njegovo telesno in duševno integriteto«.

»Ali smo torej vsi na drogah?«

Voditelj Uroš Slak je Klakočar Zupančičevo spomnil na ravnanje finske predsednice, ki se je testirala na droge, da je ovrgla očitke dela javnosti. Predsednica je odgovorila, da je bila predsednica gotovo v veliki čustveni stiski, ko so v javnost prišli posnetki, ki so niso bili mišljeni za javno rabo. Predsednica pa je dodala še: »​Ne razumem, zakaj smo zdaj tako 'zapeli' s temi prepovedanimi drogami. Torej, vsakdo, ki je malo vesel in to pokaže, pleše in se smeji ... ali smo torej vsi na drogah?«

Predsednica DZ je tudi na vprašanje, zakaj ne želi zastaviti vprašanja Anje Bah Žibert, odgovorila, da gre za podoben primer kot pri Mahničevem. »Gre za vprašanje o prepričanju ministrice, ki nima nobene zveze z njenim delom na ministrstvu za pravosodje.« Dejala je še, da svoje delo opravlja v skladu z zakoni oziroma poslovnikom.