Urška Klakočar Zupančič nagovorila kmete: Spremeniti bomo morali način razmišljanja (FOTO)

V Gornji Radgoni se je danes začel 62. mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra, na katerem se bo v šestih dneh predstavilo 1720 razstavljavcev iz 35 držav. Sejem je odprla predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič, ki je izpostavila potrebo po spremembi načina razmišljanja, če bomo želeli ohraniti kakovostno življenje.

»Da bomo kot skupnost in posamezniki lahko kakovostno živeli, moramo spremeniti način razmišljanja in se prilagoditi novim razmeram,« je dejala Klakočar Zupančič. Kot je dodala, s tem misli tako odločevalce kot vsakega od nas: »Svoje navade bomo morali spremeniti potrošniki, prilagoditi se bosta morala industrija in kmetijstvo, svoje pa bodo morali prispevati tudi kapitalski trgi, ki bodo morali hlastanje za dnevnimi dobički nadomestiti z dolgoročnejšim načrtovanjem finančnih prihodkov.«

Po mnenju Klakočar Zupančič so dogodki, kot je Agra, izjemno pomembni, zato morajo postati temelj odločevalcem za pripravo politik in strategije na področju razvoja trajnostnega kmetijstva. Ob tem je pred uradnim odprtjem pozvala vse, da se zamislijo nad tem, kaj vse zagotavlja naš planet. »Vsi izrazimo hvaležnost živi in neživi naravi, zaradi katere obstajamo in živimo. Brez nje nas ni. In če ne bomo imeli pravilnega odnosa, nas ne bo več,« je opozorila.