Urška Klakočar Zupančič in Jelka Godec sta si skočili v lase: slabi volji ni bilo videti konca (VIDEO)

V ponedeljek je bilo v državnem zboru burno, smo pisali. Predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič je bila slabe volje, saj so poslanci, predvsem iz vrst SDS, vlagali postopkovne predloge, predsednica DZ pa jim je očitala, da to možnost zlorabljajo. Sejo je sprva prekinila za deset minut, nato pa še za dve uri.

Ker jo je po dveh urah nadomestila podpredsednica Meira Hot (SD), je vodja poslanske skupine SDS Jelka Godec izkoristila priložnost in, kot kaže, javno blatila Klakočar Zupančič, češ da je »pobegnila« iz državnega zbora.

»Zelo zanimivo je, da je predsednica DZ po dveh urah prekinitve, ki jo je sama zahtevala, dobesedno pobegnila iz državnega zbora. Zelo nenavadno,« je zapisala Godčeva na omrežju X.

Na očitke Godčeve se je z daljšim zapisom odzvala Klakočar Zupančič, ki je zapisala, da je bila opravičeno odsotna.

»Glede na zlobne izjave vodje poslanske skupine SDS na današnji plenarni seji, ki je bila prekinjena zaradi zlorabe postopkovnih predlogov za dve uri in je v nadaljevanju vodenje seje prevzela podpredsednica DZ, kot je bilo že prejšnji teden določeno z razporedom vodenja, javno odgovarjam;

- da sem bila danes opravičeno odsotna od 13.00 do 15.00 ure (naj pogleda opravičila na e-klopi),

- da je bil razlog moje odsotnosti take narave, da ga nikomur ne privoščim in naj me ne sili, da ga javno povem, ker jo bo sram, če ima vsaj malo vesti (upam, da jo ima),

- da ima po Poslovniku DZ predsedujoči pravico, da kadar koli prekine sejo zbora za določen čas (današnja seja je bila prekinjena zaradi zlorabe postopkovnih predlogov s strani opozicije)«.

Dodala je, da je »navajena, da se vodja poslanske skupine SDS in nekateri opozicijski poslanci spravljajo name osebno, verjamem pa tudi, da se zlobne besede in zlobna dejanja slej ko prej vrnejo«.