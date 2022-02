Na Cesti Cirila Tavčarja stoji stolpnica, v njej v 2. nadstropju od prvega dne, ko je bil objekt predan namenu, celih 40 let, živi Vesna Noč. Upokojenka z minimalno pokojnino za polno delovno dobo, delala je v Železarni Jesenice in pozneje v Hotelu Lovec, preživlja težke čase. Desetega februarja je razpisan narok na Okrajnem sodišču na Jesenicah. Potekala bo prodaja polovice stanovanja v lasti nje in hčerke Mojce Trojar. Druga polovica bo prodana v kratkem zaradi njenega osebnega stečaja, in tako bo 72-letna Jeseničanka postala nov socialni problem železarskega mesta. Eno stanovanje, trije r...