Umrle vozijo na Žale iz drugih delov države: preberite, kako potekajo pogrebi

Zaradi epidemije novega koronavirusa je prisotnost na pogrebih omejena. Od pokojnika se je sicer mogoče posloviti, a v mrliško vežico ljudje vstopajo posamič, kropljenje pa ni dovoljeno, za Slovenske novice odgovarja direktor pogrebno-pokopališke dejavnosti ljubljanskih Žal Robert Martinčič.



Ali pogrebi še vedno potekajo ob spremstvu žalujočih?



Da



Kdo se lahko udeleži pogreba?



Pogrebi so dovoljeni za ožje družinske člane ali člane skupnega gospodinjstva ob upoštevanju priporočil Nijz in drugih odlokov. Za ožje družinske člane štejejo zakonec, zunajzakonski partner, partner iz sklenjene ali nesklenjene partnerske zveze in razvezani zakonec ter partner, ki mu je s sodno odločbo prisojena preživnina, njihovi starši in otroci. Za člane skupnega gospodinjstva veljajo člani, ki skladno z zakonom, ki ureja prijavo prebivališča, izjavijo, da stalno prebivajo skupaj in skupaj porabljajo dohodke za zagotavljanje osnovnih življenjskih potreb (denimo za stanovanje, hrano, šolanje otrok in podobno).



Se je mogoče posloviti od pokojnika v mrliški vežici?



Poslovitev od pokojnega pred upepelitvijo je dovoljena. Mrliške vežice so odprte, pokojnik leži v vežici na dan pogreba od 7. ure naprej. Vhodna vrata mrliških vežic morajo biti ves čas odprta, zagotavlja se še dodaten vir zraka (okno, druga vrata ipd.). Za udeležence pogrebnih svečanosti so na voljo stenski ali namizni dozirniki za razkuževanje rok.



Ali so odprte poslovilne vežice?



Poslovilna dvorana na Kerševanovih Žalah se začasno ne uporablja, pogrebne svečanosti se izvajajo na ploščadi pred njo.



Ali je odprta čajna kuhinja?



Čakalnica za svojce na Plečnikovih Žalah je do nadaljnjega zaprta oziroma se ne uporablja.



Ali lahko žalujoči pridejo kropit?



Pogreb poteka na način, da ne prihaja do stikov naših zaposlenih s strankami, strank med seboj, torej brez rokovanja pri izrekanju sožalja, in strank s predmeti, torej brez kropljenja in žalnih knjig.



Je dovoljeno izražanje sožalja svojcem s stiskom rok?



Izražanje sožalja svojcem je brez telesnih stikov.



Kako lahko svojcu naročijo pogreb na ljubljanskih Žalah?



Za naročilo pogreba pokličejo telefonsko številko 01 420 17 33 in se dogovorijo za datum in uro prihoda v naše poslovne prostore, ko jih že čaka referent za sprejem pogrebov.



Ali je mogoč osebni obisk v pogrebno-pokopališki službi, kjer se dogovarja za pogreb?



Na podlagi določil odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 163/2020) lahko za naročilo posameznega pogreba pride zgolj ena zdrava oseba.



Kako se lahko od pokojnika poslovijo tisti, ki niso družinski člani?



Za vse širše svojce, prijatelje in znance, ki se zaradi prepovedi gibanja pogreba ne morejo udeležiti in v vežico prenesti sveč in cvetja, ponujamo nadomestno storitev. Sožalje in sočutje se lahko izreče na drugačen in alternativen način. Beli plamen je že znani produkt, ki se ob takih razmerah izkaže za pravo odločitev. Predstavlja ga darilni bon z žalno vizitko, en evro od vsakega prodanega paketa pa je doniran v dobrodelne namene za paliativno oskrbo. Na ta način se lahko sočutno izreče sožalje ožjim svojcem, ki bodo lahko darilni bon koristili še leto po pogrebu: za nakup spomenika, ureditev napisa na njem, naročilo vrtnarskih storitev ali pa za nakup cvetja in sveč.



Ali pri prehajanju občine velja potrdilo, da se nekdo udeleži pogreba?



Obisk groba zunaj občine je dovoljen le posamezniku (najemniku groba), če mora na grobu opraviti nujno vzdrževano delo (s katerim se prepreči premoženjska škoda). Izjema, ki bi jo lahko upoštevali je, če najemnik groba zaradi zdravstvenih ali drugih podobnih objektivnih razlogov ne more sam obiskovati groba in lahko za to pisno pooblasti ožjega družinskega člana ali člana skupnega gospodinjstva.



Je na pogrebu prisotnih manj poklicnih pogrebnikov kot ponavadi?



Trenutno pogrebe na naših 18 pokopališčih izvajamo tudi s tremi pogrebnimi moštvi. V posameznem moštvu je šest oseb. V petek, 20. novembra, smo tako izvedli 24 pogrebov.



Ste v oktobru zabeležili večje število pokopov kot lani?



Naša upepeljevalnica je največja upepeljevalnica v Sloveniji in letno izvede približno 75 odstotkov vseh upepelitev v državi. Zdaj upepeljujemo tudi pokojnike iz SV dela države. V obdobju januar–oktober 2020 smo izvedli približno pet odstotkov več upepelitev kot v obdobju januar–oktober 2019. Tudi v novembru 2020 bomo izvedli več upepelitev kot v novembru 2019, saj zdaj beležimo povečano povpraševanje po tej storitvi. Dnevno upepelimo 64 pokojnikov.