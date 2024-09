Umrla je televizijska napovedovalka in zdravnica Mirjam Levstik Bravničar

Ta teden je v starosti 87 let umrla zdravnica Mirjam Levstik Bravničar, ki je bila 15 let tudi televizijska napovedovalka na RTV. Žalostno vest nam je sporočil njen nekdanji sodelavec in dolgoletni prijatelj Zdravko Erjavec. Na zadnjo pot jo bodo pospremili v sredo na ljubljanskih Žalah.

Zdravko je svoje dolgoletne izkušnje na RTV zapisal v knjigo. V njej se je razpisal tudi o pokojni Mirjam. FOTO: Osebni arhiv

Na Televiziji Ljubljana je bila pionirka slovenske televizije, saj je z delom napovedovalke začela leta 1962. »Bila je odlična napovedovalka, z izjemno lepo barvo glasu, odlikovala se je z izpiljeno govorno interpretacijo in delovno predanostjo televiziji. Na Televiziji Slovenija je delala v času, ko je bil poklic napovedovalk cenjen in spoštovan,« je o njej zapisal Erjavec.

Po njegovih besedah so gledalci Mirjam izjemno občudovali, bila je ženstvena, kultivirana in širokega duha. V svoje vrste so jo menda vabili tudi radijci. Leta 1977 se je poslovila z malih ekranov in se posvetila zdravniškemu poklicu. »Izjemno jo bomo pogrešali njeni televizijski sodelavci in prijatelji,« je še zapisal Erjavec.