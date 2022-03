Umrl je znani slovenski založnik

V starosti 80 let je v začetku tedna umrl slovenski založnik Jaro Mihelač, je danes sporočila njegova družina. Jaro Mihelač je bil prvi zasebni založnik po letu 1990. Njegova založba je tudi ustanovila sklad za Rožančevo nagrado, ki jo od leta 1993 podeljujejo za najboljšo esejistično zbirko.

Založba je v letih, ki so sledila njeni ustanovitvi, prerasla v največjo zasebno založbo v Sloveniji, ki pa je po devetih letih zaradi finančnega neuspeha prenehala delovati. Med letoma 1992 in 1993 je založba izdala največ izvirnih leposlovnih del. Njeni avtorji so tudi dobitniki številnih nagrad.

Leta 1990 so Marjan Rožanc, Franka Inkret in Jaro Mihelač ustanovili založbo Mihelač (nekaj časa Založništvo slovenske knjige) ter začeli izdajati izvirno slovensko leposlovje in svetovne klasike.