Predsednica žaluje: umrl je njen mentor, sodnik sodišča EU Marko Ilešič

V 77. letu starosti je umrl sodnik sodišča EU Marko Ilešič, ki je to funkcijo opravljal od leta 2004. V tem času je bil tudi predsednik njegovega drugega senata, piše na spletni strani ljubljanske pravne fakultete.

Ilešič je bil za nov mandat v Luxembourgu imenovan lani junija. Je prvi slovenski predstavnik na tem sodišču od vstopa Slovenije v povezavo leta 2004. Tokratni mandat bi mu potekel 6. oktobra 2027. Na Sodišču EU je užival velik ugled, saj so ga sodniki za predsednika senata izvolili dva zaporedna mandata, od oktobra 2012 do oktobra 2018.

»Prispevek Marka Ilešiča h krepitvi miru in humanih odnosov v svetu je viden v prvi vrsti v njegovem 20-letnem opravljanju funkcije na enem najbolj pomembnih sodišč na svetu, Sodišču Evropske unije, katerega bistvena naloga je spoštovanje vladavine prava v Evropski uniji skozi razlago in presojo veljavnosti aktov. Je sodnik z najdaljšim stažem na sodišču iz držav članic, ki so postale članice Evropske unije v letu 2004 ali kasneje,« so zapisali na ljubljanski pravni fakulteti.

Njegova smrt je prizadela tudi predsednico republike Natašo Pirc Musar, ki je na družabnih omrežjih zapisala, da se mu zahvaljuje za vse predano znanje.

Bil je odličen in cenjen predavatelj

Rodil se je leta 1947 v Ljubljani, leta 1970 je diplomiral in leta 1984 doktoriral na Pravni fakulteti v Ljubljani. Pred nastopom funkcije sodnika na Sodišču EU je na Pravni fakulteti kot izredni profesor poučeval civilno, gospodarsko in mednarodno zasebno pravo. Med letoma 2001 in 2004 pa je bil njen dekan.

Slovel je kot odličen in cenjen predavatelj ter je poučeval nekatere najpomembnejše predmete na pravnem študiju. V vseh letih svojega delovanja na različnih področjih je prehodil bogato profesionalno pot, velja za uglednega in spoštovanega pravnega strokovnjaka in sodnika ter goji pomembne človeške vrednote, še piše na spletni strani Pravne fakultete.

Marko Ilešič, sodnik, Sodišče Evropske unije. FOTO: Leon Vidic/delo

Med drugim je v svojem življenju predsedoval tudi Nogometni zvezi Jugoslavije in Nogometni zvezi Slovenije ter bil član izvršnega odbora Olimpijskega komiteja Slovenije. Poleg tega je zasedal kot sodnik na pritožbenem razsodišču Evropske nogometne zveze in pritožbenem razsodišču Mednarodne nogometne zveze.