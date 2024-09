Mirno družinsko nedeljo prekinil alarm: Lije kot iz škafa, dva pa ujeta v steni

Gorski reševalec Tadej Trobevšek je minulo nedeljo preživel z družino, dan pa se je končal vse prej kot mirno. V daljšem zapisu, objavljenem na spletni strani Gorske reševalne službe Kamnik, je opisal zahtevno večerno intervencijo.

»Čez dan sem kolesaril s srednjim sinom, ki se navdušuje za treninge, najstarejši že tekmuje in je imel prejšnji dan tekmo, z najmlajšim grem na novo pump progo, kjer res uživa. Družinska nedelja. Ob sedmih zvečer res začne deževati in dan se lepo zaključi z večerno rutino in spravljanjem spat. Najmlajšega zmanjka po obvezni pravljici za lahko noč, druga dva sta že v posteljah. Takrat pride čas, da se z ženo kaj pomeniva, pripravljam si nekaj za pod zob, takrat pa telefon v luft.«

Idiličen večer je ob devetih prekinil alarm, ki je napovedoval reševanje dveh zaplezanih plezalcev na Planjavi. Trobevšek se je hitro odzval, pripravil vso potrebno opremo in skupaj s štirimi reševalci krenil v akcijo.

Plezalca sta med sestopom po vrvi obtičala zaradi vozla, ki se je zagozdil, in kljub številnim poskusom nista mogla nadaljevati. Ekipa je ocenila situacijo, se povzpela po zahtevnem terenu in zaradi slabih razmer ter močnega vetra ji je komaj uspelo vzpostaviti stik s plezalcema. S pomočjo napredne svetilke in izkušenj je reševalcem po nekajurnem naporu uspelo varno priti do obeh in organizirati njun spust po steni.

Vsi so se tresli od mraza

Vremenske razmere so bile, kot pravi reševalec, izjemno slabe – močan veter, dež in megla so močno otežili pot in razmere v steni. Trobevšek opisuje, kako so se vsi tresli od mraza, saj zaščitna oblačila niso mogla preprečiti popolne premočenosti. Kljub temu jim je po več urah uspelo oba plezalca varno spraviti do vrha in nato v dolino.

Ob vrnitvi v kočo, kjer jih je pričakal oskrbnik s toplimi napitki, je Trobevšek mlada plezalca opozoril na njune napake: nepravilna priprava, podcenjevanje vremena in težavnosti ture so jih vse pripeljali v nevarnost, ki bi se lahko končala tragično. Čeprav sta bila oba vidno izčrpana, eden izmed njiju ni kazal resnega zavedanja o nevarnosti, v katero sta se spravila.

Tadej Trobevšek zaključuje, da je na srečo konec dober, saj je posredovanje uspelo brez poškodb, a opozarja na pomen odgovorne priprave in poznavanja razmer v gorah.