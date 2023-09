Za letos znižali napoved gospodarske rasti, kako bo leta 2024? (VIDEO)

Urad za makroekonomske analize in razvoj (Umar) je napoved gospodarske rasti za letos znižal z 1,8 odstotka na 1,6 odstotka, napoved za prihodnje leto pa zvišal z 2,5 odstotka na 2,8 odstotka. Leta 2025 naj bi rast dosegla 2,5 odstotka, v jesenski napovedi ocenjuje urad.

»Gospodarska rast se letos umirja, zlasti v izvoznem delu gospodarstva, nižja kot lani je tudi rast zasebne potrošnje, nadaljuje pa se rast investicij v zgradbe in objekte,« so v jesenski napovedi izpostavili v Umarju.

Na spremembo letošnje napovedi v nominalnih zneskih močno vpliva spremenjeno izhodišče objave statističnega urada glede prve letne ocene bruto domačega proizvoda (BDP) za leto 2022. Ta je prvotno oceno nominalnega BDP na podlagi četrtletnih podatkov znižala za skoraj dve milijardi evrov, so izpostavili.

»Na realna gibanja pa vpliva zlasti gospodarsko ohlajanje v najpomembnejših trgovinskih partnericah, ki je izrazitejše od pričakovanega spomladi. Na napoved vplivajo tudi spremembe v realni rasti nekaterih agregatov v objavi prve letne ocene za lansko leto, zlasti zasebne potrošnje ter dodane vrednosti v predelovalnih dejavnostih in gradbeništvu,« so še pojasnili na uradu.

Umar ponovno nekoliko večjo rast BDP pričakuje leta 2024, in sicer 2,8-odstotno. »S postopno višjo rastjo tujega povpraševanja pričakujemo ponovno rast izvoza in krepitev rasti dodane vrednosti v predelovalnih dejavnostih, nadaljevala se bo rast storitvene menjave,« so izpostavili.

Spremljajte prenos novinarske konference Urada za makroekonomske analize in razvoj (Umar), kjer direktorica Maja Bednaš predstavlja jesensko napoved gospodarskih gibanj.

{embed_iframe}

{/embed_iframe}