Ujel nas je polarni mraz

Medtem ko so nekateri že naredili križ čez letošnjo zimo, se drugi sprašujejo, kako je to možno, saj je sploh še ni bilo.

In res, že nekaj časa se med vremenoslovci šušlja o zanimivem dogajanju na višini med 15 in 50 kilometri nad zemeljsko površino. Tam je prišlo v zadnjem času do nenadnega segrevanja stratosfere, s tem pa do oslabitve polarnega vrtinca.

Naj obrazložimo, v primeru močnega polarnega vrtinca se hladnejši zrak pozimi zadržuje v polarnih predelih daleč od naših krajev, v države, kot je Slovenija, pa prinaša toplejšo in suho zimo; v primeru šibkejše tvorbe oziroma oslabitve vrtinca pa hladnejši zrak uide s skrajnega severa in se razprši tudi proti južnejšim predelom, torej k nam.

Nekaj polarne zime, ki se je v minulih dneh pokazala v svojem najlepšem sijaju na severu Evrope, zdaj torej prihaja tudi k nam, z njo pa celodnevne zmrzali: ob jasnih nočeh bodo namreč temperature tudi krepko do –10 °C!

Zima se je zamaknila

V zadnjih dneh jim je polarni mraz pošteno zagodel na severu Evrope. Na Švedskem, Danskem, Norveškem in Finskem so bile naravnost kaotične razmere. Na jugu Švedske je, denimo, na eni glavnih cest zaradi snega obtičalo kar 1000 vozil, več voznikov je ostalo ujetih tudi na Danskem. Na severu Švedske so izmerili celo najnižjo temperaturo v zadnjih 25 letih, saj se je živo srebro spustilo do 43,6 stopinje Celzija pod lediščem! Tudi na severu Norveške so se temperature spustile izjemno nizko, do 41,6 pod ničlo, na Finskem so podrli rekord z 42,1 stopinje pod ničlo. In če smo že omenili globalno segrevanje –​ nekateri poznavalci so prepričani, da topel december ter januar za naše kraje pomenita zgolj to, da mraz zamuja. In da bo prišel v vsakem primeru, če ne prej, marca in aprila. »Ne nazadnje temperaturni trend po letnih časih kaže, da narašča povprečna temperatura letnih časov za zimo, poletje in jesen, da pa se ta trend za pomlad po letu 2016 umirja, da je takrat dosegel vrh in zdaj povprečna temperatura pomladi celo pada.« Posledica so vsakoletne pozebe v aprilu. Kot vse kaže, se je zima samo zamaknila.