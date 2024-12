Ugovor vesti farmacevtov razdvaja poslance! Ministrstvo predlagalo novelo, koalicija ostro proti

Poslanci bodo imeli med obravnavo predloga novele zakona o lekarniški dejavnosti možnost, da predlagano ureditev ugovora vesti farmacevtov predrugačijo, so poudarili na ministrstvu za zdravje. SD, Levica in poslanci Svobode predlogu ureditve nasprotujejo. Farmacevt z ugovorom vesti bi namreč lahko po predlogu novele pacienta poslal v drugo lekarno.

Na ministrstvu za zdravje so pojasnili, da je vlada predlog novele zakona o lekarniški dejavnosti na četrtkovi seji potrdila po predhodni razpravi in obravnavi na vladnem odboru za državno ureditev in javne zadeve.

Koalicija opozarja na posledice za paciente

»Vprašanje ugovora vesti pri farmacevtih si ministrstvo za zdravje prizadeva ustrezno urediti, kar je naslovilo tudi s predlogom novele,« so navedli. Ob tem so dodali, da bodo imeli poslanci v nadaljnjem postopku obravnave možnost predlagano zakonsko ureditev z dopolnili predrugačiti.

SD, Levica in poslanci Svobode nasprotujejo členu predloga novele zakona o lekarniški dejavnosti, ki ureja ugovor vesti farmacevtov. Člen je bil po navedbah SD v predlog dodan naknadno, o njem pa niso bili obveščeni. Ob uveljavitvi člena bi se lahko zgodilo, da bi pacient zaradi ugovora po zdravilo moral v drugo lekarno, so opozorili v koaliciji.

Predlog novele zakona o lekarniški dejavnosti je sicer pripravilo ministrstvo za zdravje. Vodi ga ministrica Valentina Prevolnik Rupel iz kvote Gibanja Svoboda.

