Ste slišali, kaj je v Lendavi naredila farmacevtka? Stranki ni želela izdati terapije

Da sej v lekarnah kdaj zgodi, da na receptu predpisane terapije posameznik, ne dobi, ker je pošla zaloga določenega zdravila, se dogaja, a ne dogaja se prav pogosto, da posameznik zapusti lekarno praznih rok zato, ker farmacevtka noče izdati zdravila zaradi ugovora vesti. Točno to se je minulih dneh zgodilo v Lendavi, kjer zaposlena ni želela stranki izročiti kontracepcijskih tablet.

Bralka spletnega portala Lendavainfo je novinarjem zaupala, da je pred časom v lendavski enoti Pomurskih lekarn želela prevzeti kontracepcijske tablete, a ji zaposlena tablet ni želela predati kljub veljavnemu receptu. Trdi, da se to ni zgodilo prvič in da je že dvakrat prej naletela na enako težavo. Medtem ko je prvih dvakrat vse skupaj potlačila, se je zdaj odločila, da problem javno izpostavi.

Bralka je dejala, da naj bi zaposlena dejala, da ji tablet ne more izročiti, zaradi verskih načel in da se je ob tem smejala. Bralka je bila ogorčena in dejala, da je v današnjem času nedopustno, da je kdo v stresu zaradi tega, ker mu farmacevt ne želi izročiti predpisane terapije.

Župan jasen

Omenjeni portal se je z vprašanji obrnil na vodstvo lekarn, kjer so dejali, da so »zavezani našemu poslanstvu zagotavljanja kakovostne in učinkovite preskrbe z zdravili, kot tudi drugih izdelkov za podporo zdravljenja in ohranitev zdravja ter svetovanja glede varne in pravilne uporabe zdravil. Neprestano strmimo k zagotavljanju najvišjega nivoja kakovosti delovnih procesov in nudenjem visoko kakovostnih nasvetov pri skrbi za zdravje ljudi, zato se bralki za neprijetno izkušnjo iskreno opravičujemo.«

Dodali so še, da je institut ugovor vesti opredeljen v slovenski Ustavi in da ima farmacevtski strokovni delavec kot zdravstveni delavec pravico do ugovora vesti, zato delavca ne morejo sankcionirati in presojati o upravičenosti instituta ugovora vesti, ker je ta posamezniku zagotovljen z zakonom in ustavo.

Ugovor vesti je pravica, ki jo lahko izvršuje vsaka fizična oseba, v kolikor se njena moralna oziroma etična prepričanja ne skladajo z zakonskimi obveznostmi. Pravica do ugovora vesti je urejena v 46. členu Ustave republike Slovenije.

Lendavski župan Janez Magyar je dejal, da se mu ne zdi normalno, a se ne sme vmešavati v kadrovske zadeve javnega zavoda. »Kar pa se tiče predmetne zadeve pa lahko povem, da takšna oseba žal na okencu ne more službovati. Vodstvo omenjenega zavoda bi lahko trezno razmišljalo in takšno osebo odstranilo od poslovanja s strankami,« je še dejal.