Ugledni slovenski zdravnik švercal čez Karavanke (FOTO)

»'Staaanii!!!' se je nenadoma razleglo napeto, ukazujoče kričanje in preglasilo hrumenje zimskega viharja. Nekaj metrov pred nama so se iz beline snežnega zameta dvignile tri zasnežene sivozelene postave, z brzostrelkami, uperjenimi naravnost v naju. Tri brzostrelke, tri grozeče cevi, trije prsti na petelinih in njihovi očitno skrajno napeti lastniki. Hkrati z njimi se je iz gmote snega pognal tudi velik črn nemški ovčar in besno lajal.« Iztok Tomazin je popisal svoje mladostne podvige. FOTO: Tina Horvat To ni odlomek iz vojnega romana, ampak resnično doživetje tržiškega v...