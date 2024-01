Učiteljica pisala staršem, da imajo v razredu pozitiven primer te zelo nalezljive bolezni

»Nujno – oslovski kašelj,« je naslov sporočila, ki so ga prejeli starši učencev na eni od ljubljanskih šol. Mama, ki je prejela sporočilo in ga objavila na omrežju X, je delila sporočilo razredničarke, v katerem je starše obvestila: »Takoj po pouku sem bila obveščena, da je v razredu eden od otrok pozitiven na oslovski kašelj.«

V Sloveniji nam za zdaj še ni treba biti zaskrbljeni. »Medtem ko zlasti na Hrvaškem in v Srbiji beležijo povečano število bolnikov z oslovskim kašljem – v Beogradu so razglasili epidemijo -, pa v Sloveniji takšnega porasta bolnikov zaenkrat nismo zaznali. V letu 2023 je bilo po preliminarnih podatkih potrjenih 94 primerov oslovskega kašlja, od tega dve tretjini v novembru in decembru. To je še vedno manj potrjenih primerov na leto, kot je bilo v obdobju pred pandemijo covida-19,« so sporočili z Nijz.

Število prijavljenih primerov oslovskega kašlja v Sloveniji, 2018-2023. FOTO: Nijz

Vsekakor previdnost ni odveč, saj o epidemiji oslovskega kašlja poročajo že iz Hrvaške, Srbije in Črne gore, ki so med Slovenci priljubljene turistične destinacije.

Širjenje oslovskega kašlja na srbskem institutu za javno zdravje pripisujejo upadu imunosti nekaterih starostnih skupin po določenem času od zadnjega poživitvenega odmerka cepiva, pa tudi zmanjšanemu številu cepljenih proti tej bolezni.

Precepljenost predšolskih otrok s 3. odmerkom cepiva proti davici, tetanusu, oslovskemu kašlju, otroški paralizi, okužbam s Hib in hepatitisu B, Slovenija, 2013– 2022. FOTO: Nijz

Dojenčkom, ki so bili v stiku z oslovskim kašljem, preventivno predpišejo antibiotik

Oslovski kašelj se zdravi z antibiotiki, ki zmanjšajo intenzivnost bolezni, hkrati pa zmanjšajo možnost prenosa bakterije na druge. Okrevanje lahko traja več tednov ali celo mesecev.

Število prijavljenih primerov oslovskega kašlja po regijah v Sloveniji 2023. FOTO: Nijz

Dojenčkom, ki so bili v stiku z obolelim z oslovskim kašljem, zdravnik takoj preventivno predpiše antibiotike.

Zelo pomembna za preprečevanje širjenja bolezni je ozaveščenost ljudi o oslovskem kašlju, saj so vir okužbe za dojenčke, kjer je potek bolezni lahko težji, običajno odrasli, lahko tudi sorojenci, ki obiskujejo osnovno šolo in še niso prejeli poživitvenega odmerka cepiva.

Cepljenje in poživitveni odmerek Cepljenje proti oslovskemu kašlju je priporočljivo za otroke, odrasle, nosečnice, vse zdravstvene delavce, posebno pa za tiste, ki so zaposleni na specializiranih oddelkih, kot so neonatalni, infektološki, pediatrični, kjer se zdravijo najbolj ogrožene skupine, vključno z novorojenčki, nedonošenčki in dojenčki. Poživitveni odmerek proti oslovskemu kašlju je priporočljiv za tiste, ki kot odrasli še niso bili cepljeni. Za zdaj je samoplačniški.

Kako vedeti, ali imamo oslovski kašelj

Na oslovski kašelj je po navedbah NIJZ treba posumiti pri vsaki osebi, ki kašlja 14 dni ali več in kašelj poteka bodisi v obliki napadov ali ga spremlja riganje ob vdihu ali bruhanje po kašlju.

Pri otrocih so značilni napadi suhega, dražečega kašlja, ki včasih spominja na oslovsko riganje in med katerim bolnik težko vdihne ter hlasta za zrakom, pordi ali pomodri.

Pri dojenčkih, mlajših od treh mesecev, lahko bolezen poteka neznačilno; opazimo lahko le dihalne premore brez kašlja. Pri cepljenih otrocih in odraslih je kašelj lahko blag, neznačilen in ga zato pogosto ne prepoznamo. Na oslovski kašelj moramo pomisliti pri vsaki osebi z dolgotrajnim kašljem, ki je edini ali prevladujoč simptom bolezni, opozarjajo na NIJZ.