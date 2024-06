Učilnica v naravi na Ljubljanskem barju

Na Ljubljanskem barju so odprli novo tematsko pot, Pot na Mah. Na njej bodo obiskovalci spoznavali bogastvo naravnih znamenitosti tega izjemnega območja. Posebna pozornost je posvečena dvoživkam, ki so ena najbolj ogroženih živalskih skupin na svetu.

V sklopu tematske poti je nastala tudi učilnica v naravi, ki bo še posebno priročna za vse nadobudne raziskovalce, ki jih zanima življenje v mlaki. Obiskovalcem je na voljo tudi nova opazovalnica za ptice, pot pa skriva še številna druga presenečenja. Izhodišče Poti na Mah je v kraju Goričica pod Krimom, pri gasilskem domu PGD Goričica - Prevalje pod Krimom.

Janez Kastelic je ob odprtju poti poudaril pomen sodelovanja med parkom, lokalno skupnostjo ter njenimi prebivalci. FOTO: Petra Hladnik

Vzpostavitev poti je potekala v tesnem sodelovanju Javnega zavoda Krajinski park Ljubljansko barje in Občine Brezovica, ki je na poti zgradila opazovalnico za ptice ter uredila vstopno točko. Pri tem niso pozabili na najmlajše, za katere so pripravili nova igrala. Pot je dostopna peš ali s kolesom, obiskovalcem pa priporočajo, da si za obisk rezervirajo vsaj uro in pol. Primerna je za raziskovalce vseh starosti, saj ponuja edinstveno priložnost za spoznavanje naravnih lepot Ljubljanskega barja. Obilne padavine v preteklih dneh so snovalcem poti sicer nekoliko ponagajale, zato obisk priporočajo, ko bo voda z Barja odtekla.

Ena od treh

Direktor Krajinskega parka Ljubljansko barje Janez Kastelic je ob odprtju poti poudaril pomen sodelovanja med parkom, lokalno skupnostjo ter njenimi prebivalci, brez katerih ne bi mogli urediti poti. Ob tem se je vsem zahvalil za plodno sodelovanje. Metod Ropret, župan Občine Brezovica, je povedal, da se v občini zavedajo, da je dobro ohranjena narava privilegij, zaradi katerega ima Ljubljansko barje velik potencial in veliko vrednost tako za obiskovalce kot za ljudi, ki tu živijo. Ob tem je namignil, da Pot na Mah ni edina pridobitev na področju infrastrukture za obiskovanje, ki jo načrtujejo. Pomen izobraževalnih in ozaveščevalnih aktivnosti za izboljšanje razumevanja izzivov v varstvu narave je izpostavila vodja projekta LIFE AMPHICON Suzana Levstek, pot je namreč prva izmed treh, ki jih bodo v okviru projekta vzpostavili na različnih zavarovanih območjih po Sloveniji.

Primerna je za raziskovalce vseh starosti, saj ponuja edinstveno priložnost za spoznavanje naravnih lepot Ljubljanskega barja.

Pot na Mah je zanimiva tudi za mlade. FOTO: Jasna Tarman

Pot na Mah je eden od rezultatov projekta Ohranjanje dvoživk in obnova njihovih habitatov – LIFE AMPHICON, v katerem Javni zavod Krajinski park Ljubljansko barje sodeluje od konca 2019. Projekt celostno naslavlja problematiko zmanjševanja številčnosti populacije dvoživk zaradi izgube življenjskih prostorov ter njihove razdrobljenosti. Med drugim so na Ljubljanskem barju izkopali 50 manjših mlak, namenjenih dvoživkam, izboljšali več kot 15 hektarov mokrotnih travnikov in zasadili več kilometrov novih mejic. Nedavno je Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo končala prenovo 2,2-kilometrskega odseka državne ceste Ig–Podpeč, ki je zdaj opremljen s 43 podhodi za dvoživke in 4 kilometri usmerjevalnih ograj. Podobno bodo na Ljubljanskem barju uredili še dva cestna odseka.

Namen projekta LIFE AMPHICON je izboljšati stanje ohranjenosti vrst, ki jih varuje Direktiva o habitatih, v šestih izbranih območjih Natura 2000, med njimi na Ljubljanskem barju. Projekt traja do konca leta 2026, pri njegovi izvedbi pa sodeluje devet partnerjev iz Slovenije, Danske in Nemčije. Sofinancirajo ga Evropska unija v okviru programa LIFE, Ministrstvo za naravne vire in prostor, Občina Bistrica ob Sotli in projektni partnerji.

Razgled na Goriški mah FOTO: Jasna Tarman