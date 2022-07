»Turisti bežijo iz Obale,« pravi prebivalka Portoroža, na turističnem združenju pa ...

Oglasila se nam je bralka iz Portoroža, ki pravi, da so nekateri turisti zaradi strahu pred požari, zaradi smradu po zažganem in zaradi povišanih škodljivih delcev v zraku predčasno zapustilo počitniške kapacitete. Naj ljudje omejijo svoje aktivnosti zunaj, kar vključuje tudi plavanje, opozarjajo na Nijz. Če se bodo požari nadaljevali, bodo obalna mesta zagotovo bolj izpraznjena, a zdaj, se zdi, da temu še ni tako, pa pravijo v Turističnem združenju Portorož (TZP).

Na naše vprašanje, ali govorice, da turisti predčasno zapuščajo dopustovanje, iz TZP odgovarjajo: »Zaenkrat nimamo informacij o odhodih turistov zaradi dima. Pogled na portoroško plažo kaže, da je še vedno polna kopalcev, ki se ne pustijo preveč motiti. V naša TIC-a v Portorožu in Piranu do zdaj tudi nismo prejeli pritožb ali vprašanj na to temo.«

Zadušljivo tudi čez mejo v Umagu, Novem gradu in Poreču

V megleno in zaudarjajoče jutro so se zbudili tudi v hrvaški Istri. Bralec Marko nam je zapisal, da so se zbudili v zadušljivo ozračje.»Celoten Umag je zavit v dim, vse smrdi po zažganem,« je zapisal in nam poslal fotografije.

