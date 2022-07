Opozorilo Arsa: Ozon na Obali presegel opozorilno vrednost, ostanite doma

Gost dim zaradi požara na Krasu je dosegel velik del Tržaškega zaliva. O meglici in smradu po dimu poročajo iz vseh slovenskih obalnih mest. Močno se je zato poslabšala kakovost zraka, o čemer opozarja Arso.

FOTO: Arso

»Na merilnem mestu Koper je urna vrednost ozona danes ob 12. uri presegla opozorilno vrednost 180 μg/m3. Preseženo opozorilno vrednost ozona pričakujemo še vse popoldne, prav tako tudi jutri v popoldanskem času,« so zapisali in delili razpredelnico s podatki, ki prikazuje, da je povečana onesnaženost zraka s PM 2,5 delci, PM10 in zvišana vrednost ozona.

Najvišja urna vrednost ozona slovenske agencije za okolje je 180 mikrogramov, ob 12. uri pa je dosegla 208 mikromilogramov.

Strunjan pred enim tednom in danes. FOTO: zaslonski posnetek

Veliko onesnaženje ozračja z ozonom lahko precej vpliva na zdravje ljudi. Povzroča lahko bolezni dihal ter srca in ožilja. Višje vrednosti lahko povzročijo simptome, kot so vneto grlo, kašelj, glavobol, in povečano tveganje za napade astme. Arso in Nijz priporočata, da se izogibate aktivnostim na prostem v času trajanja visokih vrednosti ozona in se zadržujete v zaprtih prostorih.

Iz Okolja Piran opozarjajo: »Zaradi povečane onesnaženosti zraka na našem območju obstaja nevarnost poslabšanja zdravstvenega stanja prebivalstva. Posebej ogroženi so bolniki z boleznimi dihal, dojenčki, nosečnice, starejši, sladkorni bolniki, bolniki z boleznimi srca in ožilja, povečana je tudi možnost za nastanek srčne kapi.«