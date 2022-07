Ljudje se dušijo v dimu, na Obali megličasto in zaudarjajoče (FOTO)

Velika naravna katastrofa na Krasu pušča posledice v naravi in tudi pri ljudeh, saj poročajo, da se dušijo v dimu. Medtem je širše območje požarišča prekril zelo neprijeten dim, ki draži dihala. V dimu je danes tudi slovenska Obala.

Dopisnica RTVS Eugenija Carl je objavila fotografijo z Obale, ki je bila zjutraj povsem v megli. »Dobro jutro, tudi Obala se je zbudila v megličast in po dimu zaudarjajoč dan,« je zapisala. V Kopru je vidljivost menda zmanjšana na približno kilometer.

Vonj po dimu je močan, nekaj ljudi je zaznalo draženje oči in dihal, poroča STA, zato veljajo priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje (Nijz), naj se ljudje zadržujejo v prostorih, v primeru zdravstvenih težav pa se posvetujejo z zdravnikom.

Zaradi gostega dima je temperatura v Biljah v eni uri upadla za štiri stopinje, je poročal Arso.

Črni dim izjemno nevaren

Marko Vudrag iz Nijz pravi, da je črni temni dim, ki je prekril nebo, nevaren. »Dim je proces izgorevanja in je lahko zelo strupen. Dim je nevaren za vdihavanje, veliko je drobnih delcev in nanodelcev, ki gredo direktno v naše mešičke in lahko zelo vplivajo na telo,« je dejal v Odmevih. Problematična populacija so predvsem otroci, nosečnice, rakavi bolniki, srčni bolniki, astmatiki. Prav vsem pa svetujejo, da se umaknejo iz dima na področju požara. »Mi sploh nismo mogli dihati,« priznava.

Vudrag pravi, da se je ob takem dimu smiselno zapreti v prostore za nekaj ur in ne hoditi ven tako iz zdravstvenih kot varnostnih razlogov. »Črni dim vedno nosi velika tveganja za zdravje,« je pojasnil. Svetuje tudi, da si ljudje nadenejo maske.

Prebivalci Sel na Krasu, Hudega Loga, Korit na Krasu, Nove vasi in dela Mirna, ki so jih včeraj preventivno evakuirali, so se do večera po večini lahko vrnili na domove. Evakuiranih je bilo skupaj okoli sto ljudi.

Požar na Krasu. FOTO: Črt Piksi, Slovenske novice

Pri koprski gasilski brigadi so po poročanju Radia Koper pojasnili, da razen manjših požarov ob železnici pod vasjo Loka in na Seči ponoči niso gasili in da je dim na morje prineslo s Krasa.