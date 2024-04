Tudi z božjo pomočjo varno na ceste (FOTO)

Toliko opozoril o varni in strpni vožnji, kot so jih bili včeraj deležni motoristi na tradicionalnem velikonočnem blagoslovu motorjev, njihovi spremljevalci in preostali obiskovalci v Mirni Peči, jih verjetno ne bodo slišali vse leto. Resda je bog ljubezniv in varuje vse ljudi, toda z nespametno vožnjo nesreča ne počiva in tistim tudi vsemogočni ne more kaj dosti pomagati. Pod cerkvijo sv. Kancijana se je gnetlo približno 10.000 ljudi, ki so se v srce Dolenjske pripeljali od vsepovsod. Travnik se je včeraj spremenil v veliko parkirišče motorjev. FOTO: Bojan Rajšek Že v zgodnjih jutranjih ura...