Tudi v Sloveniji preobrat v poklicni karieri

Ugled panoge se je povečal tudi zaradi ugodne gospodarske klime in velikih infrastrukturnih projektov. Ta in prihodnji konec tedna na srednjih šolah in fakultetah potekajo informativni dnevi. Zanimanje za tiste, ki izobražujejo bodoče gradbenike, se v zadnjih letih krepi. Kot se strinjajo tako v šolstvu kot gospodarstvu, prizadevanje za izboljšanje ugleda panoge po zadnji finančni krizi in promocija tehničnih poklicev prinašata sadove, pomemben pa je tudi prispevek tehnologij, s katerimi delo na gradbiščih postaja še bolj vznemirljivo.

ŽELIM IZVEDETI VEČ