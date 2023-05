Tudi to je Slovenija! Poglejte, kako so se spravili nad del otroškega igrišča (FOTO)

»Žal smo se v ponedeljek ponovno srečali z vandalizmom v sanitarijah na otroškem igrišču Birba II. V roku slabih dveh mesecev je to že tretjič. Razdejanje terja ponovno sanacijo prostorov in popravilo opreme, zato bodo sanitarije, žal na škodo vseh drugih, do nadaljnjega zaprte,« so sporočili s Komunale Izola in objavili nekaj fotografij.

Pod objavo se nekateri sprašujejo, zakaj se tovrstnega vandalizma ne da preprečiti z videonadzorom. Komunala Izola pa pojasnjuje, da zaradi zakonskih določil.

Spravili so se na sanitarije. FOTO: Zaslonski posnetek, Facebook

»Sanitarije na otroškem igrišču Birba I oz. II se ne morejo enačiti z javnimi sanitarijami, ki so dostopne 24 ur dnevno. Omenjeni igrišči sta ograjeni, z določenim urnikom (zaklepanje zvečer in odklepanje zjutraj), tamkajšnje sanitarije pa so (primarno) namenjene uporabnikom igrišča (predvsem so to otroci in najstniki). Vzpostavitev videonadzora z vidika zagotavljanja zakonskih določil in varstva osebnih podatkov žal ni tako preprosta, kot bi si v vlogi upravljavca v dotičnem primeru želeli tudi mi,« so zapisali.

FOTO: Zaslonski posnetek, Facebook

Vandale so pozvali, naj svojo »ustvarjalno žilico« razvijajo na kateri od umetniških delavnic ali krožkih v oblini, s tem pa ne bi povzročali škodo na javni ali tuji lastnini.