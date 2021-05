Tudi pri nas drugi odmerek AstraZenece že po štirih tednih?

Čeprav zaradi neželenih učinkov zanimanje za cepljenje s cepivom AstraZenece ponekod, tudi pri nas, upada, pa je v Nemčiji v porastu. Razlog je v tem, da so tamkajšnje oblasti drugi odmerek s tem cepivom ponudile že po štirih in ne 12 tednih, kot je veljalo doslej. Prav tako v Veliki Britaniji, kjer se bodo nekateri lahko z drugim odmerkom cepili že po osmih tednih.Ali lahko tudi pri nas kmalu pričakujemo, da bo drugi odmerek za tiste, ki se cepijo z AstraZeneco na voljo že veliko prej, kot je bilo načrtovano? Kot je za TV Dnevnik povedal mikrobiolog in imunologbi teoretično drugi odmerek lahko ponudili prej, a težava je bila doslej v omejenosti števila odmerkov, ki smo jih imeli na voljo. V posvetovalni skupini za cepljenje se o tem za zdaj sicer še niso pogovarjali.»Glede na registracijo cepiva je drugi odmerek predviden med 4. in 12. tednom. Znotraj tega razmika je popolnoma vseeno, kdaj ga damo. Glede na organizacijo cepljenja bi lahko posameznik izbiral, ali se želi cepiti prej. Če sistem dobro deluje, ni razlogov, da se posameznik ne bi cepil že po štirih tednih in ne po treh mesecih. Če je seveda cepiva dovolj. Doslej je bila težava količina cepiva,« je povedal za TV Slovenija.