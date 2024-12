Tudi letos so v Apačah izvedli dobrodelni dogodek za šolski sklad (FOTO)

V športni dvorani Osnovne šole Apače je minuli petek potekala tradicionalna dobrodelna prireditev Šolskega sklada OŠ Apače, ki so ga poimenovali »Tako, kot je nekdaj lahko...« Na dogodku, kjer so sodelovali praktično vsi apaški občani, ki na kulturnem, umetniškem, vzgojnem, izobraževalnem ter drugih področjih nekaj pomenijo, na čelu z domačim županom, dr. Andrejem Steyerjem in župnikom Janezom Ferencekom. Množice nastopajočih in obiskovalcev, v apaški športni dvorani, so nagovorili ravnateljica OŠ in vrtca Apače Violeta Kardinar, župan Občine Apače, dr. Andrej Steyer ter predsednica šolskega sklada Irena Ivanek.

Na prireditvi, katero je povezoval Urban Pfeiler, so sicer na odru pripravili zelo pester kulturni program, ki je zadovoljil vse okuse. Nastopili so: Ljudske pevke z Vilijem, Tamburaško društvo Apače, zasedba Zapojmo prijatelji, Ljudski godci Marije Snežne, Tjaša Lesjak, Zala Sobočan, Združeni pevski zbor OŠ in Občine Apače skupaj z župnikom Janezom Ferenckom, Cügari iz Apač, Otroški in mladinski pevski zbor OŠ Apače, Jana Urbanič in Pika na i, s Saro Bek, Milena Pfeiler Weston, Folklorna skupina Vrisk, otroška ter folklorna skupina, pa tudi združeni orkester.

FOTO: Oste Bakal

FOTO: Oste Bakal

»V majhni občini Apače delujejo tamburaši, pihalni orkester, odrasla folklorna skupina, kar pet otroških folklornih skupin (od tega 2 v vrtcu, tri v šoli), trije šolski in dva vrtčevska pevska zbora, šolski orkester, številne pevske zasedbe, solo pevci, ljudski godci, ljudske pevke z Vilijem, združeni pevski zbor zaposlenih šole in občine, h kateremu smo letos povabili tudi župnika Janeza, ker vemo, da rad poje. Vseh žal ne moremo naenkrat vključiti, ker bi imeli za dva dni programa pa se malo izmenjujemo, enkrat eni, drugič drugi. Bil je izjemno prisrčen koncert, ki ga je posrečeno vodil naš vsestranski Urban Pfeiler. Koncerta pa ne bi bilo brez našega tradicionalnega mojstra ozvočenja, ki je tudi svojevrsten donator, če upoštevamo, koliko bi stala ozvočitev, če ne bi bila sponzorirana,« je razložila ravnateljica OŠ in vrtca Apače Violeta Kardinar, ki je ponosna na vse nastopajoče in sploh občane apaške občine.

FOTO: Oste Bakal

Dogajanje na koncertu je namreč znova potrdilo, da imajo krajani radi svojo šolo, da so pripravljeni stopiti skupaj za dober namen in šolo podpreti v prizadevanjih za ustvarjanje dobrih pogojev za naše otroke. Tako so z izkupičkom z lanskega dobrodelnega koncerta v kompletu nabavili oblačila za mlajšo folklorno skupino OŠ Apače, je bilo prav, da se je skupina v novih oblačilih, ki so nastala pod pridnimi rokami Terezije Lisec, tokrat tudi predstavila.

»Tako smo letošnjo tematiko in rdečo nit koncerta zastavili nekoliko bolj tradicionalno. V glavnem se je slišala slovenska tradicionalna glasba. K sodelovanju smo, poleg šolskih zborovskih in folklornih zasedb, povabili tudi apaške tamburaše, folklorno skupino Vrisk ter druge instrumentalno-vokalne zasedbe, ki se se predstavile s slovensko tradicionalno, v glavnem narodno glasbo in plesom,« je dodala ravnateljica Violeta Kardinar, ki je dodala, da je vstop na prireditev bil brezplačen, a se je s prostovoljnimi prispevki, ki jih je bilo možno darovati ob vstopu v dvorano, nabralo 2.183,80 evrov.

FOTO: Oste Bakal

FOTO: Oste Bakal

Ob tem je veliko lokalnih podjetij in tudi podjetij širšega okoliša ter posameznikov šolski sklad s svojimi prispevki še dodatno podprlo, saj je doslej zbranih dodatnih 1.300 evrov, račun pa je še vedno odprt. Z zbranimi sredstvi pa se snujejo že novi projekti za obogatitev šolskih dejavnosti. Sicer pa bodo denarna sredstva namenili nabavi potrebščin za nemoteno izvajanje šolskih dejavnosti, preostanek pa za potrebe socialno ogroženih otrok. »Dobrota še živi v naših krajih in v šoli smo za to neizmerno hvaležni,« še pripomni Kardinarjeva.